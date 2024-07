Protesty v Keni pokračujú, demonštranti žiadajú odstúpenie prezidenta

Nairobi 2. júla (TASR) - Demonštranti v hlavnom meste Kene sa v utorok dostali do sporov s políciou a niektorí boli preto zadržaní. Pokojné protivládne zhromaždenia sa po júnových demonštráciách na mnohých miestach zmenili na násilnosti a rabovanie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



V utorok popoludní sa v centrálnej obchodnej štvrti Nairobi odohrali viaceré potýčky medzi políciou používajúcou slzotvorný plyn a skupinkami ľudí, ktorí útočili hádzaním kameňov.



Aktivisti zintenzívnili svoju kampaň proti prezidentovi Williamovi Rutovi a niektorí žiadajú aj jeho rezignáciu napriek tomu, že minulo týždeň nepodpísal kontroverzný návrh zákona o daňovej reforme a zvýšení daní.



Mladí Keňania spočiatku protestovali najmä na sociálnych sieťach. Po oznámení hlasovania však do budovy parlamentu vtrhol dav demonštrantov, na čo polícia reagovala streľbou.



Kenská národná komisia pre ľudské práva (KNCHR) v pondelok uviedla, že za dva týždne demonštrácií prišlo o život už 39 ľudí a 361 ďalších utrpelo zranenia. Zároveň odsúdila "neprimerané" použitie sily proti demonštrantom. Ruto v televíznom rozhovore obhajoval svoje rozhodnutie povolať ozbrojené zložky a odmietol zodpovednosť za násilné strety.



Keňa čelí najväčšej vnútropolitickej kríze od nástupu prezidenta do funkcie v septembri 2022.