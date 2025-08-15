< sekcia Zahraničie
Protesty v Srbsku pokračovali; zničili kancelárie vládnucej SNS
Desiatky demonštrantov rozbili okná kancelárií strany SNS, vyhodili z nich nábytok a vybavenie a obliali vchod farbou.
Autor TASR
Belehrad 14. augusta (TASR) - Tisíce protivládnych demonštrantov sa vo štvrtok vrátili do ulíc Srbska. V meste Nový Sad zničili protestujúci kancelárie vládnucej Srbskej pokrokovej strany (SNS) a v srbskej metropole použila polícia v dôsledku stretov medzi demonštrantmi a stúpencami vlády slzotvorný plyn. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a AP.
Desiatky demonštrantov rozbili okná kancelárií strany SNS, vyhodili z nich nábytok a vybavenie a obliali vchod farbou. Polícia ani stúpenci srbského prezidenta Aleksandra Vučiča, ktorí sa v minulosti v blízkosti kancelárie zvykli zhromažďovať, tam tentokrát podľa agentúr neboli. Protestujúci kričali heslo „skončil“, odkazujúc na Vučičovu 13-ročnú vládu.
V Belehrade na seba demonštranti a prívrženci SNS hádzali svetlice a petardy. Polícia použila slzotvorný plyn na najmenej dvoch miestach, aby rozohnala demonštrantov a udržala skupiny od seba.
Vučič pre televíziu Informer povedal, že „štát zvíťazí“, a oznámil tvrdý zásah proti protivládnym demonštrantom. Obvinil ich z podnecovania násilia a z toho, že sú „nepriateľmi svojej vlastnej krajiny“.
Protesty po celom Srbsku sa konali už v stredu večer v reakcii na incidenty na utorkových zhromaždeniach v mestách Vrbas a Bačka Palanka v srbskej autonómnej oblasti Vojvodina, kde podporovatelia vládnucej SNS hádzali do demonštrantov, ktorí sa zišli na protestoch pred miestnymi pobočkami SNS, zábavnú pyrotechniku, kamene a iné predmety. Podľa protestujúcich aktivistov polícia na tieto útoky nereagovala tak, aby obete útoku ochránila.
Srbský minister vnútra Ivica Dačič ešte skôr vo štvrtok uviedol, že pri stredajších zrážkach bolo zranených 27 policajtov a asi 80 civilistov a 47 ľudí bolo zadržaných.
Študentmi vedené protesty prebiehajú v Srbsku už od novembra vlaňajšieho roka. Vyvolalo ich zrútenie nadstavby nad vchodom do železničnej stanice v meste Nový Sad, ktoré si vyžiadalo 16 mŕtvych.
Veľká časť Srbov je presvedčená, že k tragédii z 1. novembra prispela korupcia, laxnosť úradníkov a nedostatočný dozor na stavbe. Nešťastie sa stalo len niekoľko mesiacov po rekonštrukcii stanice.
Protivládni demonštranti žiadajú, aby Vučič vyhlásil predčasné parlamentné voľby, čo on však opakovane odmieta.
