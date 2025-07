Protesty v Srbsku sa opäť vyostrili

Belehrad/Nový Sad 30. júla (TASR) - Protesty v Srbsku sa opätovne vyostrili, keď v utorok večer sa na zhromaždeniach v mestách Nový Sad a Kraljevo eskalovalo napätie. V Kraljeve sa demonštranti zhromaždili pred sídlom vládnucej Srbskej pokrokovej strany (SNS), informuje TASR na základe stredajšej správy agentúry APA.



Demonštranti boli najprv napadnutí vajíčkami a paradajkami a neskôr vodou z hadíc. Polícia neidentifikovala útočníkov, ktorí boli spojení so SNS. Demonštranti však podľa APA predpokladali, že v priestoroch sídla strany boli členovia skupiny, ktorí v utorok vyhnali študentov z univerzity v Novom Pazare.



Bližšie neidentifikovaná skupina násilníkov vyhnala študentov z priestorov tamojšej univerzity. Študenti univerzitu predtým na znak protestu blokovali. K potýčkam došlo aj pred budovou medzi študentami, políciou a občanmi protestujúcimi proti vláde. Polícia v tejto súvislosti zadržala štyri osoby.



V utorok večer sa vo viacerých srbských mestách konali zhromaždenia na znak solidarity so študentmi. Provládne médiá ich predtým označili za „islamistov“. Novi Pazar je región v Srbsku, v ktorom žije prevažne bosniacke a moslimské obyvateľstvo, spresňuje APA.



Študenti a ďalší demonštranti požadujú vyhlásenie predčasných parlamentných volieb v Srbsku od začiatku mája. Prezident Aleksandar Vučić to opakovane odmietol.



Podporovatelia demonštrácií čelili v uplynulom období rôznym formám útokov. V západosrbskom meste Valjevo boli tento týždeň rozbité všetky okná tamojšej pizzerie a predtým aj v obchode s rybami v meste Šabac. Ich majitelia podporujú protesty.



Spúšťačom politickej krízy v krajine bolo zrútenie betónového prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade z 1. novembra 2024, ktoré si vyžiadalo dovedna 16 obetí na životoch.



Hoci sa pôvodne takmer každodenné masové protesty zameriavali na objasnenie príčiny nehody, v súčasnosti sú namierené proti vláde prezidenta Vučića a proti rozsiahlej korupcii v krajine. Protesty vedú najmä študenti, ktorí blokujú univerzity a organizujú masívne protestné zhromaždenia.



Srbská vláda sa v súvislosti s protestami ocitla pod mohutným tlakom; Vučič ich stále častejšie označuje za financované zo zahraničia, dodáva APA.