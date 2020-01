Protesty žltých viest sprevádzali opäť zatýkanie a výtržnosti

Paríž 18. januára (TASR) - Najmenej 30 ľudí zadržali v sobotu po násilnostiach počas demonštrácie prívržencov hnutia tzv. žltých viest vo francúzskej metropole Paríž. Informovala o tom agentúra DPA.



Podľa francúzskych médií situácia sa vyhrotila na stanici parížskeho metra Gare de l'Est. Výtržníci tam zapaľovali odpadkové koše a rozbíjali okná.



Pravidelné sobotňajšie pochody hnutia tzv. žltých viest sa vo Francúzsku konajú už viac ako rok. Sú namierené proti reformám vlády prezidenta Emmanuela Macrona.



V ostatných týždňoch sa stúpenci tohto protestného združenia pridali k odborárom, ktorí protestujú proti plánovanej Macronovej dôchodkovej reforme.



Po niekoľkých týždňoch štrajkov pracovníkov verejnej hromadnej dopravy proti dôchodkovej reforme sa podľa AFP predpokladá, že začiatkom týždňa sa situácia vo verejnej doprave v Paríži dostane do normálu.



Hnutie žltých viest bolo spočiatku protestom proti zámeru vlády od januára 2019 zvýšiť dane z pohonných hmôt. Vláda nakoniec ustúpila a ceny palív nezvýšila, ale protestujúci prišli s ďalšími požiadavkami vrátane rozsiahleho znižovania daní, zvyšovania miezd a zavedenia mechanizmu pre občanov žiadajúcich referendá o závažných témach.



Do prvej série demonštrácií a blokád ciest sa 17. novembra 2018 v celom Francúzsku zapojilo asi 282.000 ľudí. Ich počet postupne klesal až na niekoľko tisíc ľudí.