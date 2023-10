Proti amnestii pre katalánskych separatistov boli v Madride protesty

Madrid 29. októbra (TASR) - Desaťtisíce ľudí protestovali v nedeľu v Madride proti plánom vznikajúcej vlády udeliť amnestiu katalánskym separatistom. Protest zvolala krajne pravicová strana Vox, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Španielsko nie je na predaj" či "Nijaká amnestia" skandovali účastníci protestu na námestí Plaza de Colón v centre Madridu.



Obdobnú demonštráciu zorganizovala v nedeľu v meste Málaga na juhu Španielska aj konzervatívna Ľudová strana (PP). Podľa vyjadrenia PP sa na tomto proteste zúčastnilo vyše 20.000 ľudí. "Táto amnestia sa nevyjednáva v mene Španielska, ale v mene (premiéra Pedra) Sáncheza," povedal demonštrantom šéf PP Alberto Núňez Feijó, pričom dodal, že všetci Španieli by mali mať možnosť o amnestii hlasovať.



Protest v Málage bol v poradí už štvrtým, ktorý proti plánovanej amnestii zorganizovala PP. Obdobné zhromaždenia zvolala už skôr v Madride, Tolede a Santiagu de Compostela.



Sporná otázka týkajúca sa amnestie pre katalánskych separatistov sa vynorila po júlových parlamentných voľbách, ktoré uvrhli Španielsko do politického patu. Voľby síce vyhrala konzervatívna Ľudová strana (PP), avšak bez dostatočnej podpory v parlamente na zostavenie vlády.



Po neúspešnom pokuse PP o vytvorenie koalície poveril kráľ kráľ Filip VI. mandátom na zostavenie vlády úradujúceho premiéra Pedra Sáncheza. Jeho Socialistická strana a robotnícka strana (PSOE) a krajne ľavicová Sumar (Spojiť sa) následne tento týždeň oznámili, že dosiahli dohodu o vytvorení koaličnej vlády.



Podpora strany Sumar je síce pre PSOE kľúčová, ale nie dostatočná na to, aby bolo isté, že dolná komora parlamentu Sáncheza odobrí a vysloví mu dôveru.



Sánchez stále potrebuje podporu menších regionálnych strán vrátane proseparatistickej strany Spoločne za Katalánsko (JxCat). Ak by sa mu v parlamente nepodarilo získať dostatočnú podporu, Španielsko bude nútené usporiadať nové predčasné voľby, a to pravdepodobne v polovici januára, píše AFP.



Výmenou za podporu Sánchezovej vlády požaduje JxCat práve aj amnestiu pre stovky politikov a aktivistov, ktorí čelia súdnemu konaniu v súvislosti so svojou úlohou v neúspešnom pokuse o odtrhnutie Katalánska v roku 2017, ktorý vyvolal v Španielsku najhoršiu politickú krízu za posledné desaťročia.



Navrhovaná amnestia však rozhnevala pravicu i časť Sánchezovej strany. Obe tieto skupiny zhodne tvrdia, že amnestia by bola ohrozením právneho štátu v Španielsku.



Jeden z účastníkov nedeľného protestu v Madride, 37-ročný inžinier Marcos povedal AFP, že ho veľmi znepokojuje ochota Sáncheza uzavrieť - pre to, aby zostal pri moci - pakt s tými, ktorí chcú "rozbiť Španielsko". Mnohí z demonštrantov prejavili hnev aj nad tým, že z amnestie by mohol profitovať líder JxCat Carles Puigdemont, ktorý bol na čele katalánskej regionálnej vlády v roku 2017, a síce počas referenda a následného krátkeho vyhlásenia nezávislosti tohto regiónu.



Po zmarenom pokuse o vyhlásenie nezávislosti utiekol Puigdemont do Belgicka, aby sa vyhol trestnému stíhaniu. Mnohí Španieli ho dodnes považujú za "nepriateľa štátu", píše AFP. "Pošlite Puigdemonta do väzenia!" skandovali v nedeľu v Madride.