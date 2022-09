Proti Českej vláde znova protestovali desaťtisíce ľudí

Praha 27. septembra (TASR) – Desaťtisíce ľudí protestovali v stredu v Prahe proti vláde českého premiéra Petra Fialu. Podľa organizátorov žiadali demisiu koaličného kabinetu a obrat politického smerovania krajiny. Demonštrácie boli aj v ďalších českých mestách a zaobišli sa bez väčších konfliktov. TASR informácie prevzala zo spravodajských serverov Lidovky.cz a Novinky.cz.



Na hlavnom proteste na pražskom Václavskom námestí sa podľa polície zišlo niekoľko desaťtisíc ľudí. Usporiadatelia akcie nazvanej "Česká republika na 1. mieste" stáli aj za pražskou demonštráciou zo začiatku septembra s približne 70.000 účastníkmi.



"Chceme o 180 stupňov otočiť politický smer v našej krajine. Túto zmenu chceme dosiahnuť nenásilnou cestou," vyhlásil jeden z organizátorov Jiří Havel. Podľa ďalšieho, Ladislava Vrábela, by riadenie krajiny mali prevziať "pronárodní odborníci".



Rečníci kritizovali postup vlády pri určovcaní cien energií. Sťažovali sa tiež na neslobodu, cenzúru či totalitu a označili sa za disidentov. Stavali sa aj proti vojne a dodávkam zbraní na Ukrajinu, priblížili Novinky.cz.



Na pódiu sa objavili predstavitelia opozičných strán i nemecká europoslankyňa Christine Andersonová z protiimigračnej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD). Nemecký poslanec AfD Petr Bystroň i ďalší vystupujúci sa hlásili k americkému exprezidentovi Donaldovi Trumpovi.



"Ľudia by sa nemali nechať zneužiť manipulátormi, ktorí na námestiach ponúkajú jednoduché, ale nerealistické riešenia," reagoval na protesty český minister vnútra Vít Rakušan.



Organizátori sami seba označili za politicky nezaradených občanov. Ako však upozornil týždenník Hrot, Vrábel nedávno v srbskom vysielaní propagandistickej televízie Sputnik vyzval, aby sa Česko viac orientovalo na Rusko "predovšetkým preto, aby si zaistilo lacný ruský plyn". Zopakoval tiež, že nechápe, prečo naňho útočia za to, že pracuje v prospech Ruska.



Server Aktuálně.cz predtým informoval, že Vrábel je v insolvencii a dlhuje asi tri milióny českých korún. Po minulej demonštrácii si ho preto predvolal súd a žiadal vysvetlenie, čo urobil so státisícmi korún, ktoré mu na podporu akcie zaslali priaznivci.