Proti covidu bolo v USA zaočkovaných už 900.000 detí

Washington 10. novembra (TASR) - Spojené štáty zaočkovali zruba 900.000 detí vo veku od 5 do 11 rokov proti COVID-19 počas prvého týždňa od spustia očkovacej kampane vakcínou Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech. V stredu to oznámil šéf krízového štábu Bieleho domu v boji s koronavírusom Jeffrey Zients. Správu priniesla agentúra AFP.



"Program očkovania sa práve dostáva do plnej sily. Väčšina vakcinácií detí sa uskutočnila v uplynulých dňoch," spresnil novinárom Zients, ktorý dodal, že rodičia na očkovanie prihlásili ďalších zhruba 700.000 detí.



Očkovanie amerických detí sa odohráva v lekárňach, ambulanciách pediatrov, detských nemocniciach aj na špeciálne určených miestach. Celkovo je pre deti plánovaných približne 20.000 očkovacích lokalít. AFP pripomenula, že v spomínanej vekovej skupine je odhadom 28 miliónov amerických detí.



Vakcínu od Pfizer/BioNTech schválili pre mladšie deti minulý týždeň. Podáva sa v dvoch dávkach s odstupom troch týždňov v dávke 10 mikrogramov. Staršie vekové skupiny dostávajú 30 mikrogramov očkovacej látky.



"Aj keď sú deti voči tomuto koronavírusu odolnejšie ako dospelí, stále zostávajú ohrozené," zdôraznila šéfka amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Rochelle Walenskyová.



AFP pripomenula, že Spojený štáty už pravdepodobne prekonali aktuálnu vlnu epidémie, avšak stále denne v USA pribúda okolo 73.000 nových potvrdených prípadov COVID-19. Americkí experti sa obávajú, že ďalšia vlna môže prísť počas zimných mesiacov najmä v tých štátoch USA, kde je nižšia miera zaočkovanosti.