Proti demonštrantom na Kolumbijskej univerzite zasiahli ťažkoodenci

New York 1. mája (TASR) – Policajní ťažkoodenci newyorskej polície vstúpili v noci na stredu na pôdu kampusu Kolumbijskej univerzity v New Yorku, aby rozohnali demonštrantov, ktorí v rámci propalestínskeho protestu obsadili univerzitnú budovu Hamilton Hall. Demonštranti sa v budove zabarikádovali a vyvesili vlajky, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters, AFP a AP.



V okolí budovy Hamilton Hall sa nachádzali desiatky osôb. polícia začala demonštrantov z budovy vytláčať a zatýkať, uvádza AFP. Podľa agentúry Reuters použila polícia na vniknutie do budovy okná na prvom poschodí, kam zasahujúci policajti vystúpili po rebríku. Polícia zatkla približne 50 osôb, počas zásahu na ťažkoodencov pokrikovali ďalšie osoby zhromaždené pred budovou, ktoré žiadali oslobodenie palestínskych území a prepustenie demonštrantov.



Polícia proti demonštrantom zasiahla krátko po 21. hodine miestneho času (3.00 SELČ), keď sa na mieste zhromaždilo množstvo ťažkoodencov vybavených štítmi, prilbami a plastovými putami, uvádza AP. Demonštranti budovu obsadili približne 12 hodín pred zásahom polície, univerzita zásah oficiálne odobrila krátko pred vstupom ťažkoodencov do areálu.



Demonštranti ráno v budove Hamilton Hall zabarikádovali vstupy, z okna vyvesili palestínsku zástavu a žiadali oslobodenie Palestíny. Univerzita členom akademickej obce a ďalším osobám odporučila, aby sa miestu demonštrácií vyhýbali.



Protesty proti vojne v Pásme Gazy medzi Izraelom a hnutím Hamas sa už niekoľko mesiacov konajú na univerzitách na celom území USA. Mnohé z nich sa preto obrátili na políciu a desiatky osôb boli v tejto spojitosti zatknuté.



Izrael a jeho podporovatelia protesty označili za antisemitské. Kritici Izraela tvrdia, že obvinenia sa zneužívajú na ich umlčanie. Organizátori demonštrácii uvádzajú, že ide o nenásilné hnutie, ktorého cieľom je chrániť práva Palestínčanov a protestovať proti vojne.