Proti demonštrantom v Chartúme opäť zasiahli slzotvorným plynom

Chartúm 17. januára (TASR) - Slzotvorným plynom zasiahli v pondelok sudánske bezpečnostné sily voči tisíckam demonštrantov, ktorí protestovali proti vlaňajšiemu vojenskému prevratu v krajine a dožadovali sa civilnej vlády. Informovala o tom agentúra AFP.



K najnovším protestom došlo pred plánovanou návštevou amerických diplomatov, vyslanca USA pre Africký roh Davida Satterfielda a námestníčky ministra zahraničných vecí USA pre africké záležitosti Molly Pheeovej, v metropole Chartúm. Tohtotýždňová návšteva má pomôcť presadiť posolstvo "spravodlivosti" pre obyvateľov Sudánu, píše AFP.



Demonštranti so sudánskou vlajkou sa zhromaždili v centrálnej časti Chartúmu i v meste Wád Madaní v južnej časti krajiny. Príslušníci bezpečnostných síl, ktorých nasadili v hojnom počte, proti demonštrantom pohybujúcim sa smerom k prezidentskému palácu zasiahli slzotvorným plynom.



Podľa dopisovateľa AFP bolo vidieť niekoľko ľudí, ktorí mali po zásahu ťažkosti s dýchaním. Ďalší krvácali v dôsledku zranení spôsobených kanistrami so slzotvorným plynom. Podľa miestnych obyvateľov zapaľovali demonštranti pneumatiky a niesli fotografie ľudí, ktorí prišli o život počas ďalších demonštrácií od prevratu z 25. októbra 2021.



"Armáda, späť do kasární" a "Vládou je vláda ľudu", skandovali tisícky demonštrantov v severnom Chartúme, uviedli svedkovia.



Protestujúci niekedy v desaťtisícových počtoch pravidelne vychádzajú do ulíc od prevratu vedeného armádnym generálom Abdalom Fattáhom Burhánom napriek smrtiacim zásahom bezpečnostných síl, pripomína AFP.



Prevzatie moci armádou vyvolalo rozsiahle medzinárodné odsúdenie a vykoľajilo aj krehký proces prechodu na civilnú vládu po zvrhnutí dlhoročného autokratického prezidenta Umara Bašíra v apríli 2019.