Proti dôchodkom vo Francúzsku demonštrovalo menej ľudí, než sa čakalo

Paríž 7. februára (TASR) - Na protestoch proti vládnemu návrhu reformy dôchodkového systému sa v utorok po celom Francúzsku zúčastnilo vyše 750.000 ľudí.



S odvolaním sa na ministerstvo vnútra o tom informovala agentúra AFP, ktorá uviedla, že ide o nižší počet účastníkov než počas predchádzajúcich dvoch dní protestov a štrajkov konaných 19. a 31. januára.



AFP podotkla, že odborové združenie CGT informovalo o účasti takmer "dvoch miliónov" ľudí, z toho asi 400.000 v Paríži.



Ministerstvo vnútra však vo svojej bilancii uvádza, že v celom Francúzsku vyšlo na protest do ulíc 757.000 ľudí vrátane asi 57.000 v Paríži.



Zhromaždenia odporcov vládneho návrhu dôchodkovej reformy boli naplánované v 190 mestách Francúzska. Očakávala sa na nich účasť 900.000 až 1,1 milióna ľudí.



Do štrajku, ktorý pouličné protesty sprevádzal, sa zapojili zamestnanci sektoru dopravy, energetiky, rafinérií a skladov pohonných látok, ako aj verejnej správy a školstva.



K štrajkujúcim sa opäť pridali aj tisíce študentov univerzít a vysokých škôl, ktorí usporiadali protestné zhromaždenia alebo zablokovali vchody do školských budov.



Televízia BFM podvečer s odvolaním na policajnú prefektúru v Paríži informovala, že počas demonštrácie proti dôchodkovej reforme bolo zatknutých 17 ľudí.



Zdroj na prefektúre dodal, že na trase protestného pochodu medzi námestiami Place de l'Opéra a Place de la Bastille sa pred demonštrantov zaradili "radikálne živly", ktoré útočili na obchody.



Celkovo bolo v utorok v celom Francúzsku zmobilizovaných 11.000 príslušníkov polície a žandarmérie vrátane 4000 v Paríži.