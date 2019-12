Vyše 800.000 Francúzov demonštrovalo proti dôchodkovej reforme

Paríž 5. decembra (TASR) - Do pochodov a zhromaždení proti dôchodkovej reforme vo Francúzsku sprevádzaných štrajkom sa vo štvrtok zapojilo viac ako 806.000 ľudí. Uviedlo to francúzske ministerstvo vnútra.



Zhromaždenia sa konali v asi 70 mestách a sprevádzal ich aj štrajk, ktorý paralyzoval cestnú, železničnú i leteckú dopravu a prejavil sa aj v sektore školstva či energetiky. Odborári, ktorí štrajk a protesty zvolali, informovali o 1,5 milióne účastníkov.



Väčšina akcií mala podľa televízie LCI pokojný charakter, ale v Paríži museli policajti použiť slzotvorný plyn, aby rozohnali skupinu výtržníkov, ktorá prevrhla a podpálila nákladné auto so stavebným mechanizmom, ničila pouličné bezpečnostné kamery a rozbíjala výklady a okná. Celkovo bolo v Paríži zadržaných najmenej 80 ľudí.



Slzotvorný plyn polícia nasadila aj proti davu demonštrantov v meste Lille, uviedol portál LCI.



Situáciu v krajine počas dňa monitoroval krízový štáb vlády. Premiér Édouard Philippe ocenil prístup občanov, ktorí pre štrajk v doprave dali prednosť práci z domu alebo si vzali voľno, čo sa pozitívne prejavilo na hustote áut na cestách najmä v metropolitnej oblasti Paríža. Vyzdvihol tiež prístup organizátorov štrajku a verejných zhromaždení, keďže s výnimkou Paríža nedošlo k závažným incidentom.



Štrajk v doprave bude pokračovať aj v piatok. Letecká spoločnosť Air France oznámila zrušenie 30 percent vnútroštátnych a približne desať percent medzinárodných letov. Upozornila však súčasne cestujúcich na možné meškania letov, pričom dodala, že môže dôjsť aj k rušeniu letov. Air France očakáva problémy v leteckej doprave ešte aj v sobotu.



Verejná doprava v Paríži bude v súvislosti so štrajkom obmedzená aj v piatok: podobne ako vo štvrtok v obvyklom režime bude premávať metro len na dvoch linkách. Ďalších desať liniek bude úplne odstavených.



Doprava na železničných tratiach bude v piatok tiež "veľmi obmedzená", informovala štátna železničná spoločnosť SNCF. V rámci metropolitnej oblasti Paríža bude zabezpečených len 30 percent spojov. Pokiaľ ide o rýchlovlaky triedy TGV, spojenia budú veľmi obmedzené. Podobná situácia bude aj v medzinárodnej vlakovej doprave, pričom smerom do Švajčiarska, Talianska, Nemecka a Španielska nebudú vypravené žiadne vlaky.



Agentúra AFP informovala, že okrem kontinentálneho Francúzska sa protesty vo štvrtok konali aj v niekoľkých zámorských departementoch, napríklad v meste Saint-Denis na ostrove La Réunion.



Vláda prezidenta Emmanuela Macrona ešte nezverejnila konkrétnu podobu svojho návrhu dôchodkovej reformy, avšak avizovala, že na to, aby bol systém finančne udržateľný, budú musieť Francúzi odchádzať do dôchodku neskôr. Ohlásená reforma vyvolala vlnu nevôle nielen medzi štátnymi zamestnancami, ale aj ľuďmi pracujúcimi v súkromnom sektore.



Súčasný časovo neobmedzený štrajk, ktorý môže trvať niekoľko dní, pripomína podľa AFP konfrontáciu vlády s odbormi o budúcnosť dôchodkového systému z roku 1995. Štátna moc vtedy nakoniec v dôsledku tri týždne trvajúcich protestov ustúpila.