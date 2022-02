FOTO: Proti invázii na Ukrajine protestovali po svete tisíce ľudí

Na snímke v pozadí zadržaný demonštrant ukazuje nápis „Žiadna vojna!“ z policajného autobusu v Petrohrade v Rusku, 24. februára 2022. Foto: TASR/AP

Ľudia protestujú na podporu Ukrajiny pred ruským veľvyslanectvom v Istabule 24. februára 2022. Foto: TASR/AP

Žena drží transparent počas demonštrácie pred Brandenburskou bránou v Berlíne po ruskom útoku na Ukrajinu vo štvrtok 24. februára 2022. Foto: TASR/AP

Ľudia držia transparenty a zhromažďujú sa počas demonštrácie vo švajčiarskom Berne vo štvrtok 24. februára 2022 po ruskom útoku na Ukrajinu. Foto: TASR/AP

Berlín 25. februára (TASR) - Na znak solidarity s Ukrajinou a na protest proti "nereálnej vojne" ruského prezidenta Vladimira Putina vyšli vo štvrtok do ulíc v mestách po celom svete tisícky demonštrantov. Stovky ľudí, ktorí sa zúčastnili na pochodoch v samotnom Rusku, zatýkala polícia. Informovala o tom agentúra AFP.Ruská polícia uskutočnila podľa nezávislého monitoru približne 1400 zatknutí v 51 mestách po celej krajine po tom, čo úrady varovali občanov, aby sa na protestných pochodoch nezúčastňovali.Tisíce ľudí sa zhromaždili na pražskom Václavskom námestí a potom pochodovali smerom k ruskému veľvyslanectvu, pričom demonštranti niesli veľký plagát s Hitlerom a Putinom a sloganom 1938-2022, ktorý odkazuje na rok okupácie Československa nacistickým Nemeckom.Niekoľko stoviek ľudí sa v nemeckej metropole zišlo pri Brandenburskej bráne v nemeckej metropole Berlín, pričom monument bol už druhý večer po sebe nasvietený vo farbách ukrajinskej vlajky.citovala agentúra AFP 35-ročného ukrajinského inžiniera Antona Kušča.dodal.K protestu v Berlíne sa pripojili aj Rusi. Niektorí držali v rukách transparenty pred budovou ruskej ambasády.uviedla 40-ročná učiteľka z Moskvy Jekaterina Studnická.Demonštranti vyšli do ulíc okrem iného aj v Londýne, Madride, Štokholme, Amsterdame, New Yorku, Dubline, Berne, Varšave, Barcelone, Washingtone a v Aténach. Protesty boli aj v Istanbule, Bejrúte a Tokiu.