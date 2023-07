Proti justičnej reforme v Izraeli protestovali aj záložníci

Jeruzalem 19. júla (TASR) - Stovky izraelských záložníkov v stredu vyšli na protestný pochod ulicami Tel Avivu, pričom hrozili, že odmietnu slúžiť v armáde, ak vláda premiéra Benjamina Netanjahua bude pokračovať v kontroverznom pláne na obmedzenie právomocí Najvyššieho súdu.



Ako vo svojej správe podotkla agentúra Reuters, medzi demonštrantmi boli aj záložníci z niektorých najelitnejších armádnych útvarov vrátane pilotov a bývalých príslušníkov jednotiek špeciálneho určenia, čo vyvolalo znepokojenie časti vedenia rezortu obrany a obavy, že takéto protesty by mohli ohroziť národnú bezpečnosť.



Izraelská armáda sa k záležitosti odmietla vyjadriť, dodal Reuters.



Vláda a jej podporovatelia tvrdia, že navrhované zmeny v justícii sú potrebné na potlačenie toho, čo považujú za zasahovanie aktivistických sudcov do politickej sféry a jej rozhodovania.



Podľa odporcov však vládne návrhy podkopávajú demokratické hodnoty Izraela a porušujú "nepísanú zmluvu", ktorú má Izrael so svojimi ozbrojenými silami.



Organizátori protestu v Tel Avive poskytli agentúre Reuters 300 listov od vojenských lekárov, ktorí uviedli, že nebudú slúžiť, a umožnili nahliadnuť do listu podpísaného 750 záložníkmi, v ktorom deklarovali, že sa nebudú hlásiť do dobrovoľnej služby, ak bude vládna reforma schválená. V liste sa píše, že plány vlády na revíziu súdnictva menia Izrael na "diktatúru".



Rezort obrany využíva zálohy v čase vojny a vyžaduje, aby absolvovali pravidelný výcvik. Záložníci, ktorí odmietnu nastúpiť na dobrovoľnú službu v armáde, neporušujú vojenské ani civilné právo, a preto nemôžu byť potrestaní, objasnila agentúra Reuters.



Snaha koalície premiéra Benjamina Netanjahua zbaviť Najvyšší súd niektorých jeho kontrolných právomocí vyvolala v celom Izraeli masové protesty i hlboké znepokojenie u spojencov vrátane Spojených štátov.



Protesty sa zintenzívnili s blížiacou sa ratifikáciou reformy, poznamenal Reuters, pričom súčasne informoval, že jeden z ministrov Netanjahuovho kabinetu pripustil, že vláda by mohla prehodnotiť svoje polarizujúce úsilie o revíziu súdnictva, ak sa protesty v krajine budú stupňovať.