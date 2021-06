Proti koronavírusu očkujú v Chorvátsku aj pomocou covid autobusov

Záhreb 15. júna (TASR) - Chorvátsky rezort zdravotníctva spustil v pondelok očkovaciu kampaň v takzvaných "covid autobusoch", informujú miestne médiá.



Minister zdravotníctva Vili Beroš a riaditeľ chorvátskeho Inštitútu pre verejné zdravotníctvo Krunoslav Capka zdôraznili význam vysokej miery vakcinácie vzhľadom na nadchádzajúcu turistickú sezónu, ako aj v rámci prípravy na novú vlnu pandémie koronavírusu, ktorá sa očakáva na jeseň.



"V Chorvátsku je zaočkovaných o niečo viac než 40 percent dospelej populácie, objavil sa však nový nebezpečný indický variant vírusu, takže nesmieme popustiť," povedal Capak v meste Stari Gradac, odkiaľ v pondelok vyrazil prvý takzvaný "covid autobus". Ten by mal do konca tohto týždňa navštíviť 40 miest vo Virovitičko-podravskej župe na severe krajiny.



Zavedenie takýchto autobusov označil Capak za "významný okamih" vzhľadom na nižší záujem o očkovanie v radoch občanov, píše chorvátsky server Vijesti. Covid autobusy s očkovacími tímami navštívia obyvateľov v menších a odľahlejších obciach, ako aj tých, ktorí sú v otázke vakcinácie nerozhodní a nechcú kvôli nej cestovať do väčších miest.



Podľa chorvátskej televízie HRT sa v autobusoch očkuje vakcínou Pfizer bez potreby objednania sa vopred a zaočkovaní prvou dávkou hneď dostanú termín aj na druhú dávku.