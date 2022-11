Protesty proti lockdownom: Do ulíc vyšli ľudia v Pekingu aj Šanghaji

Šanghaj 27. novembra (TASR) - Do ulíc čínskej najväčšieho čínskeho mesta Šanghaj vyšli v nedeľu ráno demonštranti, ktorí požadovali ukončenie prísnych opatrení proti šíreniu covidu. Protest zorganizovali aj študenti elitnej univerzity v čínskej metropole Peking, informuje agentúra AFP.



Protestné zhromaždenia vypukli v reakcii na tohtotýždňový smrtiaci požiar v čínskom regióne Sin-ťiang, ku ktorého tragickým následkom podľa nepotvrdených informácií prispel aj lockdown.



Požiar zachvátil v noci na piatok výškovú obytnú budovu v metropole Sin-ťiangu Urumči a podľa oficiálnej bilancie si vyžiadal desať mŕtvych a deväť zranených. Na čínskych sociálnych sieťach sa rozšírili tvrdenia, že k vysokému počtu obetí prispeli aj obmedzenia pohybu spojené s lockdownom.



Časť obyvateľov údajne nemohla vybehnúť z horiacej budovy pre uzamknuté východy, iní vraj opustili byty príliš neskoro pre obavy, aby neporušili platné covidové reštrikcie. Hasiči tiež podľa užívateľov sociálnych sietí dorazili na miesto pomerne neskoro pre cesty zablokované v dôsledku lockdownu.



Čínske úrady to popierajú, rovnako ako dohady miestnych obyvateľov, že skutočný počet obetí požiaru v Urumči bol vyšší, než uvádzajú oficiálne čísla. Po požiari vypukli v piatok v Urumči masové demonštrácie za ukončenie lockdownu.



Obete požiaru si v nedeľu ráno pripomenuli aj stovky demonštrantov v Šanghaji, ktorí zároveň požadovali ukončenie proticovidových reštrikcií. Niektorí z nich však skandovali aj heslá požadujúce odstúpenie prezidenta Si Ťin-pchinga a ukončenie vlády komunistickej strany. Polícia použila voči zhromaždenému davu paprikový sprej.



Spomienkové podujatia, ktorých účastníci zapaľovali sviece na pamiatku obetí požiaru v Urumči, sa konali v sobotu večer aj na univerzitách vo viacerých čínskych mestách vrátane Pekingu a Nankingu. Študenti pri nich mali v rukách čisté listy papiera, čo sa v Číne považuje za prejav protestu voči cenzúre, píše agentúra Reuters.



Podľa informácií agentúry AFP protest v nedeľu prebehol aj na pôde pekinskej Univerzity Čching-chua, čo je jedna z najprestížnejších vysokých škôl v krajine. Na proteste proti lockdownom sa zúčastnilo 200-300 študentov, ktorí spoločne spievali čínsku hymnu, Internacionálu a skandovali heslá požadujúce slobodu, povedal pre AFP jeden zo študentov.



Na čínskom internete sa rozšírili videá z protestných akcií, ktoré však cenzori rýchlo odstránili, rovnako ako súvisiace diskusie.



Čína v nedeľu hlásila najvyšší počet nakazených nakazených od začiatku pandémie - celkovo 39.506 prípadov komunitného prenosu covidu. Stalo sa tak napriek tomu, že komunistická vláda v Pekingu nepoľavuje v uplatňovaní čoraz nepopulárnejšej stratégie nulovej tolerancie covidu, spojenej so zavádzaním striktných lockdownov a ďalších obmedzení.