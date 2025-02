Proti maďarskému zákonu o ochrane suverenity sa postavilo aj Dánsko

Budapešť 5. februára (TASR) - V súdnom spore Európskej únie proti Maďarsku v kauze zákona o ochrane národnej suverenity sa po Česku v utorok proti Maďarsku postavilo aj Dánsko. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Európska komisia (EK) 3. októbra 2024 podala na Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) žalobu na Maďarsko, pretože sa domnieva, že tamojší zákon o ochrane národnej suverenity je v rozpore s právom EÚ. Podľa kritikov je cieľom tohto zákona umlčať opozíciu a odporcov vlády.



Maďarská vláda vo svojom stanovisku uviedla, že Brusel útočí na Maďarsko za to, že Budapešť sa bráni zahraničnému vplyvu.



Server pripomína, že české ministerstvo zahraničných vecí v utorok prostredníctvom agentúry ČTK uviedlo, že sa mieni pripojiť k súdnemu sporu. "Máme náznaky, že ďalších 12 krajín EÚ vážne uvažuje o vstupe do tohto procesu ako pridružené strany," povedal hovorca českej diplomacie Daniel Drake.



Riaditeľka ľudskoprávnej mimovládnej organizácie Reclaim Esther Martinezová v utorok na platforme X oznámila, že Dánsko sa po Českej republike pripája k žalobe v prípade zákona o ochrane suverenity. "Od krízy právneho štátu, ktorá vypukla v Poľsku v roku 2015, Dánsko systematicky preukazuje svoj záväzok k ochrane ľudských práv na SDEÚ," uviedla Martinezová vo svojom príspevku.



Kritizovaný zákon prijal maďarský parlament 12. decembra 2023 a účinnosť nadobudol 22. decembra 2023. Zriadil sa ním Úrad na ochranu suverenity, ktorého úlohou je vyšetrovať konkrétne činnosti vykonávané v záujme iného štátu alebo zahraničného orgánu, organizácie alebo fyzickej osoby, ak je pravdepodobné, že porušujú alebo ohrozujú suverenitu Maďarska.



EK sa domnieva, že maďarský zákon porušuje viacero ustanovení primárneho a sekundárneho práva Únie.



Ak SDEÚ rozhodne, že Maďarsko si neplní povinnosti a porušuje právo EÚ, vláda v Budapešti bude nútená vnútroštátnu legislatívu zmeniť a dať ju do súladu s právom EÚ. Ak EK nebude spokojná s postupom Maďarska a SDEÚ následne zistí, že Budapešť nevyhovela rozsudku, môže mu uložiť peňažný trest - paušálnu pokutu a/alebo pravidelné penále za každý deň omeškania.