Proti navrhovanej dôchodkovej reforme protestovalo 1,1 milióna ľudí

Paríž 19. januára (TASR) - Viac ako 1,1 milióna ľudí protestovalo vo Francúzsku proti vládnemu návrhu na zvýšenie zákonného veku odchodu do dôchodku. Oznámilo to vo štvrtok francúzske ministerstvo vnútra. Odborári počet protestujúcich odhadli na dva milióny, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.



V dôsledku štrajku sa skomplikovala verejná doprava a problémy boli aj v iných sektoroch. V Paríži radikálni demonštranti hádzali fľaše a dymovnice do policajtov, ktorí na rozohnanie davu použili slzotvorný plyn, uviedol reportér agentúry AFP. Parížska polícia zatkla 38 ľudí v kuklách a helmách. Z iných častí Francúzska neboli hlásené žiadne výtržnosti.



Zmeny v dôchodkovom systéme minulý týždeň predstavila vláda prezidenta Macrona, pričom vek odchodu do dôchodku by sa pre väčšinu ľudí zvýšil zo 62 na 64 rokov. Zvýšil by sa aj počet odpracovaných rokov pre získanie plného dôchodku.



Súčasný dôchodkový vek vo Francúzsku je jedným z najnižších v EÚ. Odbory sa však snažia zaistiť ochranu starších zamestnancov fyzicky náročných povolaní. Ďalší celonárodný štrajk proti navrhovanej reforme bude 31. januára, oznámili odborári.



Francúzska vláda sa reformou snaží zabrániť veľkému deficitu v dôchodkovom systéme v najbližších rokoch. Macronov pokus o dôchodkovú reformu v roku 2019 vyvolal najdlhší štrajk v parížskej doprave za posledné tri desaťročia.



V roku 2010 protestovalo proti zvyšovaniu veku odchodu do dôchodku na 62 rokov viac ako milión ľudí. Zákon navrhnutý pravicovou vládou vtedajšieho prezidenta Nicolasa Sarkozyho sa podarilo schváliť.