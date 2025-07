Proti obmedzeniu boja s korupciou protestovali na Ukrajine tisíce ľudí

Kyjev 23. júla (TASR) - Tisíce ľudí sa v utorok zhromaždili v Kyjeve a ďalších ukrajinských mestách, aby vyjadrili nesúhlas s kontroverzným zákonom, ktorý výrazne obmedzuje nezávislosť dvoch kľúčových protikorupčných orgánov v krajine. Prezidenta Volodymyra Zelenského vyzvali na jeho vetovanie. Išlo o prvý veľký protivládny protest od začiatku vojny s Ruskom pred vyše tromi rokmi, informuje TASR podľa agentúry AP.



Ukrajinský jednokomorový parlament, Najvyššia rada, v utorok schválil legislatívu sprísňujúcu dohľad nad dvoma inštitúciami – Národným protikorupčným úradom Ukrajiny (NABU) a Špecializovanú protikorupčnú prokuratúru (SAP). Kritici varujú, že zákon by mohol oslabiť ich nezávislosť a posilniť vplyv Zelenského okolia na vyšetrovanie korupčných prípadov. Podľa webovej stránky parlamentu prezident zákon v utorok večer už podpísal.



Boj proti korupcii je kľúčový pre snahu Ukrajiny vstúpiť do Európskej únie a udržať si prístup k miliardám dolárov na pomoc od západných partnerov. Schválenie zákona podľa AP vyvolalo v krajine verejné pobúrenie, pričom niektorí tvrdia, že ide o väčší morálny úder ako pravidelné ruské dronové a raketové útoky.



Mnohí demonštranti držali transparenty s nápismi ako „Vetuj zákon“, „Chráň protikorupčný systém, chráň budúcnosť Ukrajiny“ či jednoducho „Sme proti“.



V dave podľa AP prevládal hnev a frustrácia. Niektorí účastníci vinia vedenie krajiny, že uprednostňuje lojalitu a osobné väzby pred bojom proti korupcii. „Tí, čo prisahali chrániť zákony a ústavu, sa rozhodli chrániť svojich ľudí – aj na úkor ukrajinskej demokracie,“ skonštatoval veterán Oleg Simoroz, ktorý po zranení v roku 2022 prišiel o obe nohy.



Zmeny poskytujú generálnemu prokurátorovi nové právomoci v prípade vyšetrovaní a konaní vedených NABU a SAPO. „Ak sa tento zákon stane účinným, vedúci SAPO sa stane len formálnou figúrou, zatiaľ čo NABU stratí nezávislosť a premení sa na oddelenie generálnej prokuratúry,“ uviedli obe inštitúcie v spoločnom vyhlásení na sociálnej sieti Telegram.



Kritika prišla aj zo strany Európskej únie. Komisárka pre rozširovanie Únie Marta Kosová označila novú legislatívu za závažný „krok späť“. „Vážne ma znepokojuje toto dnešné hlasovanie... Zrušenie kľúčových poistiek na ochranu nezávislosti NABU je závažným krokom späť,“ napísala v príspevku na sociálnej sieti X. Dodala, že nezávislosť NABU a SAP „je nevyhnutná“ v rámci snáh krajiny o vstup do EÚ.



Počas vojny sa na Ukrajine uskutočnilo niekoľko protestov, no zamerané boli prevažne na návrat vojnových zajatcov či nezvestných osôb. Demonštrácie však na Ukrajine zostávajú tradičným prostriedkom verejného tlaku.



Minulý týždeň Zelenskyj pristúpil k personálnym zmenám vo vláde, ktoré boli všeobecne vnímané ako ďalší krok k posilneniu moci jeho najbližšieho okruhu, poznamenala agentúra AP.