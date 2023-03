Proti plánovanej reforme súdnictva protestovali státisíce ľudí

Tel Aviv 11. marca (TASR) - Státisíce ľudí v sobotu opäť protestovali v Izraeli proti plánovanej reforme súdnictva, pričom išlo už o desiaty protestný víkend za sebou. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Protesty nevykazujú žiadne známky spomalenia, keďže v niektorých mestách bol zaznamenaný rekordný počet účastníkov.



Len v pobrežnom hlavnom meste Tel Aviv vyšlo do ulíc zhruba 200.000 demonštrantov, v Haife približne 50.000. Zhromaždenia proti kontroverznej reforme sa konali aj v Jeruzaleme, Beer Ševe, Ejlate a niekoľkých ďalších mestách.



Podľa organizátorov protestovalo v celej krajine celkovo pol milióna ľudí.



Izraelský prezident Jicchak Herzog pred niekoľkými dňami po prvýkrát verejne vystúpil proti plánom pravicovej náboženskej vlády. Povedal, že reforma súdnictva je nesprávna, represívna a podkopáva demokratické základy židovského štátu.



Oznámil tiež, že došlo ku kompromisu medzi zástancami a odporcami inkriminovanej reformy. Podrobnosti o avizovanom kompromise však zatiaľ neboli zverejnené.



Reforma súdnictva medzitým napreduje. Základné prvky tejto kontroverznej reformy by mohli prejsť záverečným čítaním v parlamente už na budúci týždeň, informovali izraelské médiá.



Podľa plánov vlády izraelského premiéra Benjamina Netanjahua bude môcť parlament zrušiť rozhodnutia Najvyššieho súdu jednoduchou väčšinou, približuje DPA.



Okrem toho majú mať politici väčší vplyv na menovanie sudcov. Návrh zákona by tiež mohol hrať do kariet Netanjahuovi v korupčnom procese, ktorý už istý čas prebieha proti nemu.