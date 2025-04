Proti politike Trumpa protestovali v uliciach desaťtisíce ľudí

Washington 6. apríla (TASR) - Desaťtisíce protestujúcich zaplavili v sobotu ulice väčších miest v USA, aby vyjadrili odpor k politike úradujúceho prezidenta Donalda Trumpa. TASR informuje podľa agentúry AFP, ktorá pripomína, že ide o doposiaľ najrozsiahlejšie demonštrácie od jeho návratu do Bieleho domu v januári tohto roka.



Odporcovia Trumpa i jeho blízkeho poradcu, miliardára a majiteľa spoločnosti Tesla Elona Muska, sa zišli na protestných zhromaždeniach okrem iných miest aj vo Washingtone, New Yorku, Houstone, na Floride, v Colorade či Los Angeles.



„Som taká nahnevaná, áno, som naštvaná, po celý čas. Banda privilegovaných bielych podozrivých násilníkov ovláda našu krajinu. Nie je to vôbec skvelé,“ povedala newyorská maliarka Shaina Kesner (43) a pripojila sa k davu pochodujúceho srdcom Manhattanu.



V hlavnom meste Washington sa pri Washingtonovom pamätníku neďaleko Bieleho domu zhromaždili tisíce demonštrantov s transparentmi, na ktorých požadovali dodržiavanie ústavy krajiny, ako aj odstúpenie Trumpa. Na niektorých transparentoch bolo tiež vidieť slogany ako „Ruky preč od demokracie“ alebo „Zastavte prevrat“.



V New Yorku demonštrovali proti Trumpovi a Muskovi taktiež tisíce ľudí. V tamojšom parku Bryant mali protestujúci transparenty s nápismi ako „Odpojte Elona“ či „Toto môžem napísať len vďaka tomu, že tu kedysi existovalo ministerstvo školstva“.



K väčším demonštráciám došlo aj v ďalších mestách vrátane Atlanty, Bostonu, Miami či Charlotte.



Od svojho nástupu do úradu začal Trump s Muskovou pomocou radikálne reštrukturalizovať štátny aparát a vo veľkom rozsahu prepúšťať federálnych zamestnancov. Úplne tiež odstavil niekoľko vládnych agentúr vrátane federálneho ministerstva školstva. Spôsobil rozruch a pobúrenie s mnohými kontroverznými rozhodnutiami a iniciatívami na domácej aj medzinárodnej úrovni, píše DPA, ktorá dodáva, že demokrati i experti považujú Trumpov kurz za veľké ohrozenie demokracie.



„Úprimne, sme tu, aby sme zastavili fašizmus,“ uviedol pre AFP Dominic Santella na protestoch v Bostone.



Sobotňajšie demonštrácie prebiehali podľa AFP prevažne pokojne. Viacero rôznych organizácií zvolalo na sobotu viac než 1000 zhromaždení menšieho i väčšieho rozsahu vo všetkých 50 amerických štátoch. Vopred odhadovali, že po celej krajine by sa na takýchto protestných zhromaždeniach mohlo zúčastniť vyše 250.000 ľudí.



Organizátori vo Washingtone predpovedali účasť 20.000 osôb, v popoludňajších hodinách miestneho času však uviedli, že bola podľa odhadov oveľa vyššia.



Samotný Biely dom protesty odmietol. "Moja politika sa nikdy nezmení," odkázal v piatok republikánsky prezident, ktorý sa vo svojom tábore stále teší popularite, dodáva AFP.