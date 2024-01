Proti pravicovému extrémizmu opäť protestovali desaťtisíce ľudí

Wiesbaden/Rostock/Hagen 25. januára (TASR) - Na demonštráciách proti pravicovému extrémizmu sa vo štvrtok večer vo viacerých mestách v Nemecku zišlo viac než 25.000 ľudí, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Vo Wiesbadene vyšlo do ulíc najmenej 12.000 demonštrantov. V spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko sa konali najmenej tri takéto podujatia s dovedna 15.000 účastníkmi - po 5000 ľudí demonštrovalo v mestách Hagen, Siegen a Mönchengladbach.



V meste Siegen sa protestné zhromaždenie konalo pod heslom "Nikdy viac je teraz!" aj proti paralelne prebiehajúcemu novoročnému zasadaniu okresného združenia krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD).



V centre mesta Rostock v spolkovej krajine Mecklenbursko-Predpomoransko sa podľa polície na proteste zišlo 6500 ľudí, aby demonštrovali proti krajnej pravici, píše DPA. Účasť tu podľa organizátorov dosiala 9500 ľudí.



Už aj počas uplynulého týždňa protestovalo podľa údajov spolkovej polície po celom Nemecku proti krajine pravicovému extrémizmu a za ochranu demokracie viac než 900.000 ľudí. Na nadchádzajúci víkend sú naplánované viaceré podujatia v tomto duchu.



Vlnu pobúrenia vyvolali nedávne odhalenia nezávislého investigatívneho portálu Correctiv o tajnom stretnutí pravicových extrémistov vrátane vysokopostavených činiteľov AfD, na ktorom sa údajne diskutovalo o plánoch na "remigráciu", respektíve masové deportácie migrantov a "neasimilovaných občanov". Takéto deportácie by sa podľa účastníkov mali týkať nedostatočne prispôsobených migrantov vrátane tých, ktorí sú držiteľmi nemeckých pasov.



K tomuto odhaleniu a následnej vlne protestov došlo v období, keď v krajine narastajú preferencie AfD, a to pred troma dôležitými krajinskými voľbami, ktoré sa uskutočnia v septembri vo východonemeckých spolkových krajinách Durínsko, Sasko a Brandenbursko.