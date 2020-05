Proti prezidentovi Vučičovi protestovali pred jeho úradom stovky ľudí

Belehrad 8. mája (TASR) - Stovky ľudí sa vo štvrtok večer zhromaždili na proteste pre úradom srbského prezidenta Aleksandara Vučiča, ktorého obviňujú z potláčania demokratických slobôd. Akcia bola pomerne hlučná, niektorí demonštranti totiž pískali alebo búchali do hrncov, ktoré si priniesli, informovala agentúra AP.



Väčšina z protestujúcich mala na tvári rúško, pravidlá spoločenských odstupov však nedodržiavala. V určitom okamihu dokonca demonštranti vedení opozičnými lídrami zvalili kovové ploty a dostali sa k hlavnému vchodu do budovy. Tam nachvíľu postávali a následne sa rozišli. Bezpečnostná stráž voči nim nezasiahla, uvádza AP.



Protest sa konal deň po tom, ako parlament hlasovaním ukončil núdzový stav v krajine a vláda zrušila zákaz vyhádzania zavedený v snahe zamedziť šíreniu nového koronavírusu.



Kritici populistického prezidenta Vučiča obviňujú z toho, že núdzový stav zneužíval na upevnenie svojej moci pred júnovými parlamentnými voľbami. Samotný Vučič to popiera.



Voľby v dôsledku pandémie presunuli z apríla na 21. júna. Niektorí predstavitelia už avizovali, že ich budú bojkotovať. Hlasovanie podľa nich totiž nebude slobodné a férové, keďže Vučič má kontrolu nad mainstreamovými médiami, vďaka čomu sa v nich nedostáva priestor kritickým hlasom.



Srbská vláda zaviedla v polovici marca jedny z najprísnejších karanténnych opatrení v Európe. Prezident Vučič vyhlásil 15. marca stav núdze a o tri dni neskôr aj zákaz nočného vychádzania. O desať dní na to pribudol aj zákaz vychádzania cez víkend. Ľudia nad 65 rokov mali zakázané vychádzať zo svojich domovov s výnimkou krátkych nákupov. Nahnevaní Srbi v ostatnom čase proti zavedeným obmedzeniam viackrát protestovali zo svojich balkónov.



Rozhodnutie ukončiť stav núdze prijal v stredu srbský 250-členný parlament na základe stabilne klesajúceho počtu nových prípadov nakazených. Srbsko dosiaľ zaznamenalo 9848 prípadov nákazy novým koronavírusom vrátane celkových 206 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje.