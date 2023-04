Proti reforme súdnictva protestovalo v Izraeli vyše 450.000 ľudí

Tel Aviv 2. apríla (TASR) - Viac než 450.000 ľudí protestovalo v sobotu večer v izraelských mestách proti kontroverznej reforme súdnictva. Na najväčšom proteste v Tel Avive sa zúčastnilo približne 170.000 demonštrantov, informovala agentúra DPA.



Vládou presadzované zmeny v súdnictve by vládnej koalícii udelili väčšie právomoci pri vymenúvaní sudcov či pri rušení rozhodnutí najvyššieho súdu, čo podľa kritikov ohrozuje samotné základy izraelskej demokracie.



Pre rozsiahle protesty a generálny štrajk premiér Benjamin Netanjahu začiatkom tohto týždňa oznámil odloženie reformy a vláda začala v utorok rokovať s opozíciou o jej kompromisnej podobe.



Odporcovia reformy sa však obávajú, že zo strany Netanjahua ide len o zdržiavaciu taktiku. Na proteste v Tel Avive sa zúčastnil aj opozičný líder Jair Lapid, ktorý v súvislosti s odkladom reformy na Twitteri napísal: "Sme v strehu. Nebezpečenstvo nepominulo".



Podľa denníka The Jerusalem Post sa v sobotu večer demonštrovalo na viac ako 150 miestach po celom Izraeli, pričom došlo k viacerým izolovaným prípadom fyzických konfrontácií medzi protestujúcimi a policajtmi.



V Tel Avive, kde podľa organizátorov vyšlo do ulíc asi 175.000 ľudí, polícia nasadila voči demonštrantom aj vodné delo. Zadržaných tam bolo najmenej 19 osôb.



"Netanjahuov pokus o uspatie demonštrantov neuspel... a uliciach zostaneme dovtedy, pokým nezaistíme to, že štát Izrael zostane demokraciou," uvádza sa vo vyhlásení organizátorov z hnutia odporu proti diktatúre, podľa ktorých boli sobotňajšie protesty jednými z najväčších v dejinách Izraela.



Masové protesty proti Netanjahuom presadzovanej reforme súdnictva sa konajú v Izraeli už 13. týždeň. Jej odporcovia ju nenazývajú reformou ale justičným pučom, ktorý oslabí základné piliere izraelskej demokracie a posunie krajinu smerom k autoritárstvu.



Stúpenci navrhovaných zmien naopak deklarujú, že chcú len zabrániť nadmernému zasahovaniu Najvyššieho súdu do politických rozhodnutí.