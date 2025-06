Proti rozsudku v kauze Pelicotová sa odvolal iba jediný odsúdený

Montpellier 4. júna (TASR) - Odvolací súd vo Francúzsku sa bude zaoberať iba jedným z 51 odvolaní mužov odsúdených za hromadné znásilnenie Gisle Pelicotovej, ktoré organizoval jej dnes už bývalý manžel Dominique Pelicot, uviedol v utorok justičný zdroj, píše agentúra AFP citovaná agentúrou TASR.



Dominique Pelicot bol v decembri 2024 odsúdený za to, že počas takmer desiatich rokov verboval cudzích mužov, aby znásilňovali a sexuálne zneužívali jeho manželku, ktorej predtým podal silné lieky proti úzkosti, čím jej navodil stav bezvedomia.



Tento prípad bol vo Francúzsku ostro sledovaný a mal odozvu aj v zahraničí, lebo Gisle Pelicotová trvala na tom, aby bol súdny proces s násilníkmi verejný. Vďaka svojej odvahe sa Pelicotová stala ikonou feministiek.



Spolu s Pelicotom bolo odsúdených aj ďalších 50 mužov, ktorých naverboval cez internet. V procese nebol nikto oslobodený.



Dominique Pelicot sa voči 20-ročnému trestu za znásilnenie neodvolal. Sedemnásť ďalších obžalovaných pôvodne podalo odvolanie, no 16 z nich ho medzičasom stiahlo – poslední traja tak urobili v utorok, uviedol zdroj oboznámený s prípadom.



Podľa AFP to znamená, že jesenné odvolacie konanie v juhofrancúzskom meste Nîmes sa bude týkať už len prípadu Husamettina D., 44-ročného muža odsúdeného na deväť rokov väzenia. Justičný zdroj dodal, že tento muž chce na súde napadnúť len výšku trestu, nie svoju vinu.



Odvolací proces, pôvodne plánovaný od 6. októbra do 21. novembra, tak bude pravdepodobne oveľa kratší – ak sa vôbec uskutoční. Husamettin D. má právo vziať svoje odvolanie späť. Môže tak urobiť až do začiatku pojednávania.



Dominique Pelicot bude v odvolacom konaní pravdepodobne predvolaný ako svedok.



Okrem toho Pelicot čelí aj ďalším obvineniam v samostatných prípadoch: za pokus o znásilnenie z roku 1999 a znásilnenie s následnou vraždou z roku 1991 v Paríži - obeťou vraždy bola 23-ročná realitná maklérka Sophie Narmová.