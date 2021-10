Tisícky ľudí protestovali proti prepusteniu gruzínskeho exprezidenta

Policajti eskortujú bývalého gruzínskeho prezidenta Michaila Saakašviliho po zadržaní v gruzínskom meste Rustavi, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Tbilisi 16. októbra (TASR) - Pred bránami väznice v gruzínskom meste Rustavi, kde je zadržiavaný exprezident Michail Saakašvili, sa v sobotu konal protest proti jeho prepusteniu na slobodu. Zúčastnilo sa na ňom asi 2000 ľudí, ktorí boli za Saakašviliho vlády perzekvovaní. Informovala o tom agentúra Interfax.Účastníci akcie vo svojich vystúpeniach na tribúne vyrozprávali svoje životné osudy, ako boli za "Saakašviliho režimu" oni alebo ich príbuzní zabití, mučení alebo im bol odobratý majetok. Medzi požiadavkami protestujúcich figurovalo aj doživotné väzenie pre Saakašviliho.Moderátorom zhromaždenia bol Tamaz Molašvili, ktorého brat Sulchan Molašvili, predseda kontrolnej komory, bol za Saakašviliho vlády vo väzení mučený. Molašvili vyzval na zákaz opozičnej gruzínskej strany Jednotné národné hnutie, ktorej zakladateľom a lídrom je exprezident.uviedla na zhromaždení novinárka Zaza Davitajová, ktorá bola počas vlády Saakašviliho uväznená .Dodala, že. Poznamenala, že na rozdiel od Saakašviliho, ktorý gruzínske občianstvo nemá, jeho manželka, Holanďanka Sandra Roelofsová, je stále občiankou Gruzínska.Saakašviliho, ktorý niekoľko rokov žil na Ukrajine, zadržala gruzínska polícia 1. októbra po tom, ako sa do Gruzínska vrátil na voľby do orgánov miestnej samosprávy. V súčasnosti sa nachádza vo väzení v meste Rustavi a od svojho zadržania drží hladovku.Saakašvili bol gruzínskym prezidentom v rokoch 2004-13. Do zahraničia odišiel niekoľko dní pred koncom svojho funkčného obdobia. Následne ho v neprítomnosti odsúdili na tri roky väzenia za zneužitie právomocí. Bývalý prezident navyše čelí aj ďalším obvineniam, ktoré odmieta ako vymyslené.Exprezident má v krajine stále veľa priaznivcov, ktorí od jeho uväznenia zorganizovali už viacero mohutných zhromaždení na jeho podporu a za jeho prepustenie na slobodu.