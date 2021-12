Proti sprísneniu opatrení v Nemecku protestovali tisíce ľudí

Berlín 28. decembra (TASR) - Tisíce ľudí vyšli v pondelok do ulíc v mestách po celom Nemecku, aby protestovali proti ďalšiemu sprísneniu opatrení na obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Informovala o tom agentúra DPA.



Najväčšiu účasť mali protesty na východe Nemecka. V spolkovej krajine Meklenbursko-Predné Pomoransko demonštrovalo v rôznych mestách okolo 15.000 ľudí, z toho približne 6500 v Rostocku, 2700 vo Schwerine a 2400 v Neubrandenburgu.



V spolkovej krajine Brandenbursko sa podľa polície zúčastnilo na zhromaždeniach v 16 mestách celkovo asi 9000 ľudí vrátane 5000 v Magdeburgu a 3000 v Cottbuse.



V spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko sa najväčšie zhromaždenie s odhadovanou účasťou 1500 ľudí konalo v Halle. Viaceré ďalšie demonštrácie sa konali aj na iných miestach.



Protesty sa konali aj po celom Durínsku. Podľa policajného hovorcu vyšlo večer do ulíc Gery asi 2000 ľudí, v neďalekom Altenburgu ich bolo okolo 1300.



V Sasku protestovalo niekoľko stoviek ľudí v meste Freiberg. V neďalekom Bautzene (Budyšín) demonštranti na príslušníkov poriadkových síl hádzali petardy a fľaše, pričom zranených bolo viac ako desať policajtov. Väčšina z nich bola otrasená z výbuchov pyrotechniky. Podľa polície sa na demonštráciách po celom meste zúčastnilo približne 500 - 600 ľudí. Asi 130 osôb bolo dočasne zadržaných na účely identifikácie.



V Lipsku polícia ukončila protest, na ktorom sa zúčastnilo približne 250 ľudí.



V spolkovej krajine Hesensko protestovalo približne 1000 ľudí v Saarbrückene a Fulde, protesty sa konali aj v iných mestách.



Niekoľko stoviek ľudí protestovalo v Ravensburgu v Bádensku-Württembersku, ďalšie akcie sa uskutočnili v Mannheime a Pforzheime.



Stovky ľudí vyšli do ulíc aj v rôznych častiach Dolného Saska - najviac vo Wolfsburgu, kde sa zišlo 800 ľudí. Asi 500 ľudí protestovalo v Porýní-Falcku, z toho 150 v Mainzi.



Od utorka platia v celom Nemecku nové nariadenia týkajúce sa obmedzenia kontaktov, o ktorých 21. decembra rozhodol spolkový kabinet a krajinské vlády. Vo vnútri aj vonku sa môže spolu zdržiavať len desať ľudí, ktorí sú očkovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19. V prípade neočkovaných sa môžu členovia domácnosti stretnúť len s dvomi ďalšími osobami. Kluby a diskotéky budú zatvorené. V ôsmich spolkových krajinách sú v platnosti ešte prísnejšie opatrenia.



Rozhodujúcim kritériom pre sprísnenie opatrení je od novembra takzvaná incidencia hospitalizácií, ktorá udáva, koľko ľudí nakazených koronavírusom na 100.000 obyvateľov je v nemocniciach v priebehu siedmich dní. Celoštátna hodnota dosiahla v pondelok 3,26.