Proti súdnej reforme protestovalo v Izraeli vyše 160.000 ľudí

Tel Aviv 5. marca (TASR) – Desaťtisíce ľudí vyšli v sobotu v Izraeli do ulíc, aby protestovali proti kontroverznej reforme súdnictva. Demonštrácie sa konali deviaty víkend po sebe, informovala TASR na základe správy agentúry DPA.



V Tel Avive sa na veľkom zhromaždení podľa izraelských médií zúčastnilo približne 160.000 ľudí. Protesty prebiehali aj v iných mestách ako Haifa a Netanja.



Polícia v sobotu zdôraznila, že nepripustí, aby demonštranti znova zablokovali hlavnú cestu z Tel Avivu do Jeruzalema. V stredu došlo pri takomto proteste v Tel Avive k prudkým potýčkam s viacerými zranenými demonštrantami. Tí sa sťažovali na neprimerané násilie zo strany polície.



Izraelská vláda napriek pretrvávajúcim protestom pokračuje v zmenách v súdnictve. Pravicovo-náboženská koalícia premiéra Benjamina Netanjahua chce parlamentu umožniť zrušiť rozhodnutia najvyššieho súdu jednoduchou väčšinou hlasov. Okrem toho by politici mali dostať vplyv na vymenovávanie sudcov.



Kritici vnímajú takéto zámery ako ohrozenie demokratickej deľby moci. Obávajú sa tiež, že legislatívne zmeny by mohli Netanjahuovi pomôcť v súdnom procese, v ktorom je obvinený z korupcie.



Vláda naopak tvrdí, že najvyšší súd v súčasnosti uplatňuje prílišný politický vplyv.