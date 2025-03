Proti tibetským demonštrantom v Naí Dillí zakročila polícia

Naí Dillí 10. marca (TASR) - Niekoľko desiatok tibetských protestujúcich sa v pondelok dostalo do stretu s políciou pred čínskym veľvyslanectvom v Naí Dillí. Tibeťania žijúci v exile si v indickej metropole protestom pripomínali 66. výročie povstania proti Číne. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AP.



Polícia zablokovala protestujúcim vstup na veľvyslanectvo a niektorých nakrátko zadržala. India považuje Tibet za súčasť Číny napriek tomu, že poskytuje útočisko tibetskej exilovej vláde. Demonštranti kričali protičínske slogany, mávali tibetskými vlajkami a púšťali nahlas národné hymny Tibetu a Indie.



Stovky demonštrantov protestovalo tiež v severoindickom meste Dharmšála, kde sídli exilová tibetská vláda a duchovný vodca dalajláma. V rámci ďalšieho protestu sa približne stovka tibetských žien zhromaždila v blízkosti indického parlamentu v hlavnom meste Naí Dillí.



Množstvo protestujúcich malo tváre pomaľované vo farbách tibetskej vlajky a spomienku na padlých krajanov v boji proti Číne si uctili minútou ticha. Mnísi, aktivisti a školáci v meste demonštrovali s transparentmi s nápismi "sloboda Tibetu" a "pamätaj, povstaň, vráť sa".



Prezident Ústrednej tibetskej správy Penpa Tsering na zhromaždení obvinil čínske vedenie zo "zámernej a nebezpečnej stratégie na odstránenie samotnej identity tibetského ľudu".



"Bolo to najtemnejšie a najkritickejšie obdobie v histórii Tibetu. Pri príležitosti Dňa tibetského národného povstania si pripomíname našich statočných mučeníkov a vyjadrujeme jednotu s našimi bratmi a sestrami v Tibete, ktorí naďalej trpia pod útlakom čínskej vlády," dodal Tsering.



Povstanie za tibetskú nezávislosť v roku 1959 čínska armáda násilne potlačila, dalajláma a jeho stúpenci preto odišli do exilu v Indii.