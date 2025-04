Proti Trumpovej administratíve je naplánovaných vyše 1200 protestov

Washington 5. apríla (TASR) - Odporcovia amerického prezidenta Donalda Trumpa a miliardára Elona Muska uskutočnia v sobotu naprieč Spojenými štátmi protesty s názvom Hands Off! (Ruky preč!) proti krokom Trumpovej administratívy. Viac ako 1200 demonštrácií v krajine naplánovalo približne 150 rôznych ľudskoprávnych organizácií, odborových zväzov či skupín veteránov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Demonštrácie reagujú na opatrenia Bieleho domu v oblasti znižovania počtu federálnych zamestnancov, hospodárskych krokov, deportácií, ale aj ľudských práv a ďalších otázok. Naplánované sú vo všetkých štátoch USA. AP pripomína, že Musk, Trumpov poradca, zohral kľúčovú úlohu pri týchto krokoch. Sám však tvrdí, že opatrenia daňovým poplatníkom v krajine ušetria miliardy dolárov.



„Postoj prezidenta Trumpa je jasný: vždy bude chrániť sociálne zabezpečenie, Medicare a Medicaid pre oprávnených príjemcov. Postoj demokratov medzitým však spočíva v poskytovaní dávok sociálneho zabezpečenia, Medicaid a Medicare nelegálnym cudzincom, čo tieto programy zruinuje a rozdrví amerických seniorov,“ odpovedal Biely dom na otázku ohľadom protestov. Reagoval tak na obvinenie protestujúcich, že Trump chce znížiť sociálne zabezpečenie a zdravotnú starostlivosť.



Od januárového nástupu novej administratívy k moci aktivisti viackrát usporiadali celoštátne demonštrácie proti Trumpovi alebo Muskovi, no nevyvolali zatiaľ masovú mobilizáciu. Organizátori dúfajú, že sobotňajšie demonštrácie budú najväčšie od návratu Trumpa do úradu.



Podľa agentúry AFP sa pravdepodobne najväčší z nich začne vo Washingtone na obed miestneho času (18.00 h SEČ). Okrem Spojených štátov sa demonštrácie proti Trumpovi a Muskovi uskutočnia aj v Kanade, Británii, Francúzsku, Nemecku, Mexiku a Portugalsku, píše agentúra Reuters.