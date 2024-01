Proti úderom v Jemene protestovali ľudia v New Yorku a vo Washingtone

Washington 12. januára (TASR) - Niekoľko desiatok protivojnových aktivistov vo štvrtok neskoro večer na Times Square v New Yorku a pred Bielym domom vo Washingtone protestovalo proti útokom USA a Británie na pozície húsíjských povstalcov v Jemene. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Demonštranti na Times Square skandovali heslá ako "ruky preč od Blízkeho východu", "ruky preč od Jemenu" a "ruky preč od Gazy". Účastníci protestu neďaleko Bieleho domu mávali palestínskymi vlajkami a niesli transparenty s nápismi "Slobodná Palestína" a "Zastavte bombardovanie Jemenu".



Štvrtkové protesty organizovali viaceré skupiny vrátane koalície ANSWER, ktorá zastrešuje protivojnové organizácie a organizácie za občianske práva. Údery v Jemene považuje za "veľkú eskaláciu", ktorá by mohla viesť k rozsiahlej regionálnej vojne.



Spojené štáty a Británia podnikli zo vzduchu a mora údery na ciele húsíjských povstalcov v Jemene ako reakciu na ich opakované útoky na plavidlá v Červenom mori. Húsíovia tvrdia, že na lode útočia zo solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde Izrael bojuje proti militantnému hnutiu Hamas.



Hovorca húsíjov uviedol, že neexistuje nijaké opodstatnenie pre americko-britské útoky a hnutie sa bude naďalej pri útokoch zameriavať na lode smerujúce do Izraela.