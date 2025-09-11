< sekcia Zahraničie
Proti úsporným opatreniam protestovalo vo Francúzsku asi 200.000 ľudí
Autor TASR
Paríž 11. septembra (TASR) - Na protestoch proti úsporným opatreniam vo Francúzsku sa v stredu zúčastnilo približne 200.000 ľudí a došlo k zadržaniu zhruba 540 osôb, uviedlo francúzske ministerstvo vnútra. K protestom došlo po tom, čo sa v čase vážnej politickej krízy v krajine ujal úradu nový premiér Sébastien Lecornu, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Protesty boli hlásené z viacerých miest vrátane Bordeaux, Lyonu a Marseille. Namierené sú najmä proti dlhodobo ohlasovaným plánom úsporných opatrení, vypukli však po utorkovom páde francúzskej vlády, ktorá neustála hlasovanie o dôvere. Za nového premiéra vymenoval francúzsky prezident Emmanuel Macron doterajšieho ministra obrany Sébastiena Lecornua.
K protestom so sloganom „Zablokujme všetko“, ktoré zvolávajú aj ľavicové skupiny a odbory, pristupujú úrady so zvýšenou ostražitosťou.
Protesty pod týmto heslom v niektorých oblastiach vyústili aj do násilia, píše DPA. Pôvod tohto hnutia nie je jasný, ale jeho program proti úsporným opatreniam prijali ľavicové strany, odbory i podporovatelia protestov tzv. žltých viest, ktoré v roku 2018 otriasli Francúzskom. Odborový zväz CGT uviedol, že k stredajším demonštráciám sa pripojilo až štvrť milióna ľudí.
Ministerstvo vnútra v stredu večer oznámilo, že zranenia utrpelo 23 príslušníkov bezpečnostných zložiek a viac než 540 ľudí bolo zadržaných, z toho 211 len v metropole Paríž.
Demonštrácie sa v priebehu dňa rozrástli a zúčastnilo sa na nich množstvo radikálnych aktivistov.
Ministerstvo uviedlo, že na niektorých verejných cestných komunikáciách došlo k množstvu požiarov a dochádzalo k „narušeniu verejného poriadku“, zatiaľ čo sa protestujúci pokúsili vtrhnúť na parížsku železničnú stanicu Gare du Nord.
V hlavnom meste vypukol požiar aj na fasáde jednej z budov a kvôli napätiu uzatvorili aj jedno z väčších nákupných centier v centre.
K násilným potýčkam medzi demonštrantmi a políciou došlo aj v mestách ako Marseille, Lyon, Bordeaux a Toulouse. Minister vnútra Bruno Retailleau uviedol, že spomínané hnutie nebolo občianskou iniciatívou a že ho prevzali krajne ľavicoví extrémisti.
Ministerstvo dodalo, že situácia bola obzvlášť napätá v Paríži a mestách Nantes na západe a Rennes na severozápade krajiny, kde došlo aj k útokom na bezpečnostné sily.
Nový premiér Lecornu uviedol, že sa chce v najbližších dňoch stretnúť so zástupcami strán a odborov, dodáva DPA.
