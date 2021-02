Berlín 7. februára (TASR) - Polovica Nemcov je proti uvoľneniu pravidiel lockdownu. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu, ktorý pre agentúru DPA vypracoval inštitút YouGov.



Nemeckí krajinskí a spolkoví predstavitelia rozhodnú v nasledujúcich dňoch, či predĺžia celoštátny lockdown aj po 14. februári.



Respondentom položili otázku, či si myslia, že opatrenia by sa mali úplne odstrániť alebo uvoľniť, alebo či by mali zostať rovnaké alebo sa sprísniť.



V prieskume sa zistilo, že 50 percent Nemcov je proti zmierneniu opatrení, 37 percent je za pokračovanie súčasných obmedzení aj po 14. februári a 13 percent je za ďalšie sprísnenie pravidiel.



Na druhej strane, 30 percent je za zmiernenie pravidiel a 13 percent za úplný návrat do normálu.



Výsledky ukazujú zmenšujúcu sa podporu epidemiologických pravidiel v porovnaní so začiatkom januára - pred posledným predlžením lockdownu -, keď zachovanie alebo sprísnenie pravidiel podporilo 65 percent opýtaných.



Prieskum sa uskutočnil v dňoch 3.-5. februára na vzorke 2077 ľudí.