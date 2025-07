Proti zakotveniu izraelskej výletnej lode protestovali aj na Kréte

Atény 29. júla (TASR) - Zhruba 300 demonštrantov sa v utorok na gréckom ostrove Kréta pokúsilo zabrániť izraelskej výletnej lodi, aby tam zakotvila. Pomocou slzotvorného plynu ich rozohnala miestna polícia, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Demonštranti prišli do prístavu v meste Ágios Nikólaos s transparentmi s heslami „Zastavte genocídu“ a snažili sa zabrániť lodi Crown Iris, aby tam priplávala. Polícia nakrátko zadržala tri osoby. Stovky pasažierov výletnej lode sa mohli vylodiť a nastúpiť do autobusov.



Demonštranti protestovali proti izraelskej ofenzíve v Pásme Gazy i zakotveniu tejto lode na Kréte. Na jej palube sa zhruba 600 prevažne izraelských turistov plaví medzi viacerými gréckymi ostrovmi. V pondelok sa desiatky protestujúcich dostali do potýčok s políciou na ostrove Rodos, kde došlo taktiež k zadržaniam. Minulý týždeň sa cestujúci na Crown Iris pre protest zhruba 200 ľudí nemohli vylodiť na ostrove Syros.



Tamojšia polícia trvala na tom, že cestujúcim umožní na Syrose vystúpiť, ako však informoval denník Times of Israel, majitelia plavidla sa napokon rozhodli návštevu ostrova vynechať. Grécky minister civilnej ochrany Michalis Chrisochoidis po incidente vyhlásil, že každý, kto bude brániť občanovi tretej krajiny v návšteve Grécka „bude stíhaný podľa zákona proti rasizmu“.