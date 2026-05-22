Proti zjazdu sudetských Nemcov v Brne protestovali dve stovky ľudí
Zjazd Sudetonemeckého krajanského združenia (SdL) sa po prvý raz koná v ČR od piatku až do pondelka.
Autor TASR
Praha 22. mája (TASR) - Pri proteste proti zjazdu sudetských Nemcov v piatok v Brne došlo k menšej potýčke, keď muž narušil symbolickú barikádu, ktorú si odporcovia zjazdu postavili z krabíc s fotografiami z vojny. Táto potýčka sa zaobišla bez väčších následkov. TASR o tom informuje podľa spravodajského portálu Novinky.cz.
Zjazd Sudetonemeckého krajanského združenia (SdL) sa po prvý raz koná v ČR od piatku až do pondelka. SdL zastupuje záujmy Nemcov odsunutých po druhej svetovej vojne z Československa a ich potomkov.
Protest proti zjazdu sa začal v piatok pred bránami brnianskeho výstaviska piesňou „Ktož sú boží bojovníci“. Zúčastnilo sa na ňom približne 200 ľudí, pričom mali transparenty a české vlajky a postavili symbolickú barikádu s heslami a fotografiami z vojny.
Novinky.cz informujú, že na transparentoch boli heslá ako: „Pre organizácie spojené s nacizmom tu nie je miesto“ či „Choďte domov, tu nie ste vítaní“. Niektoré nápisy boli v češtine, iné zase v nemčine.
Túto symbolickú barikádu narušil jeden muž a vzápätí došlo k menšej potýčke, no situácia sa napokon upokojila.
Veľká časť programu 76. zjazdu SdL sa uskutoční práve na brnianskom výstavisku, preto sa odporcovia zišli pri jeho hlavnom vchode. S účastníkmi zjazdu sa však nestretli, keďže sa naň vstupuje inými vchodmi. Na zjazde sa zúčastnia aj bavorský premiér Markus Söder a nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt.
Na proteste sa zúčastnila aj predsedníčka Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) Kateřina Konečná či zástupcovia brnianskej SPD.
K podujatiu v Brne sa v spoločnom vyhlásení po telefonáte vyjadrili aj prezidenti ČR a Nemecka Petr Pavel a Frank-Walter Steinmeier. „V duchu vzájomného porozumenia, rešpektu a partnerstva sme spoločne prešli dlhú cestu - a veríme, že v rovnakom duchu budú prebiehať aj nadchádzajúce udalosti v Brne,“ uviedli vo vyhlásení, ktoré na sieti X zverejnila kancelária českého prezidenta.
