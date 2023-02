Proti zmenám v izraelskom justičnom systéme protestovali tisíce ľudí

Tel Aviv 12. februára (TASR) - Desaťtisíce Izraelčanov sa v sobotu - už šiesty týždeň po sebe - zhromaždili v centre Tel Avivu, aby protestovali proti kontroverzným zmenám v súdnictve, ktoré presadzuje pravicová vláda premiéra Benjamina Netanjahua.



Podľa agentúry AFP navrhované reformy by umožnili izraelskému parlamentu zrušiť akékoľvek rozhodnutie Najvyššieho súdu jednoduchou väčšinou - hlasmi 61 poslancov 120-členného Knesetu. Zmenami by sa aj posilnila politická kontrola nad vymenúvaním sudcov.



Prvé čítanie návrhu zákona je naplánované na pondelok a lídri protestného hnutia vyzvali na štrajk aj v tento deň.



Od decembra, keď sa funkcii ujala nová Netanjahuova vláda - označovaná za najpravicovejšiu v histórii Izraela -, sa protesty stali každodennou súčasťou sobotňajších večerov v Izraeli.



Napriek predpovediam, že v dôsledku plánovaného pondelkového štrajku vyjde do ulíc menej demonštrantov, všetko nasvedčuje tomu, že v sobotu bola účasť na protestoch vyššia ako v predchádzajúcich týždňoch.



Hoci oficiálne údaje o účasti nie sú nateraz k dispozícii, izraelské médiá informovali o približne 50.000 demonštrantoch, pričom liberálny denník Haarec uviedol dokonca až 75.000 účastníkov.



Zhromaždenia sa konali aj v ďalších veľkých mestách vrátane protestu pred sídlom premiéra v Jeruzaleme, informovali izraelské médiá.



Agentúra AFP dodala, že v Tel Avive si zhromaždení minútou ticha uctili tri obete piatkového útoku, pri ktorom palestínsky útočník autom vrazil do ľudí čakajúcich na zastávke autobusu v židovskej osade Ramot vo východnom Jeruzaleme. Medzi obeťami sú dvaja bratia vo veku šesť a osem rokov.



Počas incidentu so židovskými osadníkmi, ku ktorému došlo v sobotu na okupovanom Západnom brehu, južne od severného mesta Nábulus, bol smrteľne postrelený ďalší Palestínčan.