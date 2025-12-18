< sekcia Zahraničie
Proti zmrazeniu ruských aktív sa podľa Orbána už zhromaždila menšina
Myslím si, že otázka zmrazených ruských aktív je mŕtva, povedal Orbán.
Autor TASR
Budapešť/Brusel 18. decembra (TASR) - Už sa zhromaždila blokujúca menšina proti návrhu pomôcť Ukrajine zmrazením aktív ruskej centrálnej banky v Európskej únie, povedal predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok po príchode na stretnutie hláv štátov a vlád Európskej únie v Bruseli. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Myslím si, že otázka zmrazených ruských aktív je mŕtva,“ povedal Orbán.
Maďarského premiéra sa novinári pred summitom tiež opýtali, či koná v záujme Moskvy alebo Európy. „Pracujem iba v záujme mieru, pretože kroky by sa mali robiť smerom k nemu, nie smerom k vojne,“ reagoval ministerský predseda.
Podľa servera hlavnou otázkou summitu bude, ako pomôcť Ukrajine v nasledujúcich dvoch rokoch. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pred mesiacmi navrhla poskytnúť reparačnú pôžičku z aktív ruskej centrálnej banky zmrazených v EÚ.
Na rozdiel od spoločnej pôžičky EÚ si uvedený krok nevyžaduje jednomyseľné rozhodnutie, stačila by kvalifikovaná väčšina, avšak Belgicko, najviac postihnutá krajina, je proti tejto myšlienke.
V zásade by návrh mohol byť prijatý, pokiaľ by sa nezjednotila blokujúca menšina, čo sa podľa slov Orbána práve stalo. To by znamenalo, že by proti návrhu stálo buď 13 vlád, alebo štyri, ktoré predstavujú aspoň 35 percent populácie EÚ, píše telex.hu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„Myslím si, že otázka zmrazených ruských aktív je mŕtva,“ povedal Orbán.
Maďarského premiéra sa novinári pred summitom tiež opýtali, či koná v záujme Moskvy alebo Európy. „Pracujem iba v záujme mieru, pretože kroky by sa mali robiť smerom k nemu, nie smerom k vojne,“ reagoval ministerský predseda.
Podľa servera hlavnou otázkou summitu bude, ako pomôcť Ukrajine v nasledujúcich dvoch rokoch. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pred mesiacmi navrhla poskytnúť reparačnú pôžičku z aktív ruskej centrálnej banky zmrazených v EÚ.
Na rozdiel od spoločnej pôžičky EÚ si uvedený krok nevyžaduje jednomyseľné rozhodnutie, stačila by kvalifikovaná väčšina, avšak Belgicko, najviac postihnutá krajina, je proti tejto myšlienke.
V zásade by návrh mohol byť prijatý, pokiaľ by sa nezjednotila blokujúca menšina, čo sa podľa slov Orbána práve stalo. To by znamenalo, že by proti návrhu stálo buď 13 vlád, alebo štyri, ktoré predstavujú aspoň 35 percent populácie EÚ, píše telex.hu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)