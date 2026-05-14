Protidronová klietka sa objavila aj na ruskom člne v Čiernom mori
Autor TASR
Kyjev/Moskva 14. februára (TASR) - Najnovší vývoj v boji proti dronom priniesol v Čiernom mori do ruského vojnového loďstva hliadkový čln s dodatočnou ochrannou klietkou na nástavbe. Dve fotografie zachytávajúce takto upravené ruské lode Gračonok v Čiernom mori zverejnil poradca ukrajinského ministra obrany Sergej Sternenko. TASR o tom píše podľa webu The War Zone.
Podobnú doplnkovú ochranu používajú v súčasnej vojne Kyjev aj Moskva na tankoch a iných bojových vozidlách, ale doteraz nie na hladinových lodiach. Podobný ochranný kryt analytici zaregistrovali aj na ponorke Tula (trieda Delta-IV) s domovským prístavom Gadžijevo v Murmanskej oblasti.
Hliadkové lode Gračonok (projekt 21980) sú primárne určené na ochranu prístavov a iných námorných zariadení pred diverznými útokmi potápačov a sabotérskych člnov. Od roku 2008 bolo dokončených približne 30 týchto plavidiel a podľa ukrajinských zdrojov ich v Čiernom mori slúži 13.
Podľa The War Zone je iróniou, že ruské médiá v minulosti oslavovali ich úspešnosť počas cvičení pri detekcii a ničení bezpilotných lietadiel, bezpilotných hladinových plavidiel a iných malých cieľov.
Ochranná klietka pokrýva zhora väčšinu povrchu plavidla, ale boky sa zdajú byť úplne nechránené, pravdepodobne aby neblokovala bežnú prevádzku a účinnosť palubných zbraní. Pre skúseného operátora dronov FPV preto nie je problém preniknúť do nechránenej časti lode. Zároveň to nerieši hrozbu zásahu bezpilotnými hladinovými člnmi (USV) a podvodnými plavidlami (UUV), ktoré Kyjev opakovane úspešne použil proti ruským cieľom. Naposledy sa to stalo v noci 30. apríla neďaleko Kerčského mosta.
Výskyt takéhoto zariadenia aj na vojenských lodiach preto zviditeľňuje obavy Ruska z nebezpečenstva, ktoré predstavujú ukrajinské drony v Čiernom mori.
