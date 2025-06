Protiizraelské vyjadrenia na festivale Glastonbury spôsobili rozruch

Londýn 30. júna (TASR) — Britský verejnoprávny telerozhlas BBC sa v pondelok ospravedlnil za to, že neprerušil sobotňajší priamy on-line prenos vystúpenia britského punk-rapového dua Bob Vylan na hudobnom festivale Glastonbury po tom, ako na ňom zazneli protiizraelské vyjadrenia, ktoré kritizoval aj premiér Keir Starmer. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry DPA a AFP.



Bobby Vylan, jeden z členov dua, vyzýval cez víkend publikum na festivale, aby okrem sloganu „Free, free Palestine“ (Slobodu Palestíne) skandovalo aj „Death, death to the IDF“, teda „Smrť IDF“, pričom IDF je anglická skratka izraelských ozbrojených síl (Israel Defense Forces).



„S odstupom času sme dospeli k názoru, že sme mali vysielanie vystúpenia prerušiť. Ľutujeme, že sa tak nestalo,“ uviedla BBC vo vyhlásení. Dodala, že „rešpektuje slobodu prejavu, ale dôrazne odmieta podnecovanie k násiliu“. Antisemitské vyjadrenia dua boli „absolútne neprijateľné a nemajú miesto v našom vysielaní“.



Mediálny regulačný úrad Ofcom v pondelok uviedol, že incidentom na festivale je „veľmi znepokojený“ a BBC musí dať na niektoré otázky jednoznačnú odpoveď.



BBC sa v prvej reakcii bránila tvrdením, že počas vysielania vystúpenia dua Bob Vylan zobrazila varovanie pred expresívnym jazykovým prejavom. Zároveň odsúdila poznámky Bobbyho Vylana ako „hlboko urážlivé“.



Britský premiér Keir Starmer povedal, že „tento druh odporných nenávistných prejavov je neospravedlniteľný“. Podľa Emily Eavisovej, dcéry zakladateľa festivalu Michaela Eavisa, vyjadrenia rapera „prekročili hranicu“.



Festival Glastonbury bol tento rok už predtým terčom kritiky pre účasť írskej rapovej skupiny Kneecap. Jej člen Liam O'Hanna minulý rok na koncerte v Londýne vytiahol vlajku libanonského militantného hnutia Hizballáh a skandoval „Nech žije Hamas, nech žije Hizballáh“.



O'Hanna je obvinený z podpory zakázanej organizácie a v polovici júna musel predstúpiť pred súd. Hizballáh podporovaný Iránom a palestínske militantné hnutie Hamas, ktoré bojujú proti Izraelu, sú vo Veľkej Británii zakázané. Ich podpora je tiež zakázaná.



Krátko po duu Bob Vylan vystúpilo na festivale Glastonbury práve trio Kneecap, ktoré obvinilo Izrael z toho, že je štát páchajúci vojnové zločiny. Počas svojho vystúpenia raperi tiež povzbudzovali publikum, aby skandovalo urážky na adresu premiéra Starmera. O'Hanna mal okolo krku šál nosený Palestínčanmi a podporil kontroverznú propalestínsku organizácia Palestine Action.



Polícia uviedla, že analyzuje zábery z vystúpení oboch skupín s cieľom posúdiť, či nedošlo k spáchaniu trestného činu.