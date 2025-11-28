Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Protikorupčné orgány vykonávajú prehliadku v kancelárii Jermaka

Na snímke Andrij Jermak. Foto: TASR/AP

Informoval o tom portál Ukrajinska Pravda, píše TASR.

Kyjev 28. novembra (TASR) - Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) a Špeciálna protikorupčná prokuratúra (SAP) od piatkového rána vykonávajú prehliadku v kancelárii Andrija Jermaka, šéfa úradu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Informoval o tom portál Ukrajinska Pravda, píše TASR

Vyšetrovacie úkony sú schválené a vykonávajú sa v rámci vyšetrovania. O podrobnostiach budeme informovať,“ uviedla SAP na sociálnej sieti Telegram.

Reportéri Ukrajinskej Pravdy zachytili, ako najmenej 10 pracovníkov NABU a SAP vstupuje do vládnej štvrte v Kyjeve. Zatiaľ nie je jasné, akého vyšetrovania sa prehliadky týkajú.

Portál Kyiv Independent pripomína, že NABU vyšetruje Jermakove zapojenie v kauze Midas, ktorá sa týka korupcie v ukrajinskom energetickom sektore. Riaditeľ NABU Semen Kryvonos v utorok vyhlásil, že v tomto prípade sa čoskoro objavia noví podozriví a budú vznesené nové obvinenia.

NABU a SAP začiatkom novembra informovali o odhalení rozsiahleho rozkrádania v spoločnosti Enerhoatom, ktorá je prevádzkovateľom ukrajinských jadrových elektrární. Vyšetrovanie sa týka úplatkov vyplatených pri výstavbe ochranných zariadení okolo energetických objektov na Ukrajine. Jedným z podozrivých je Zelenského bývalý obchodný partner Timur Mindič, ktorý na poslednú chvíľu ušiel z krajiny. Kauza už stála funkcie dvoch ministrov a prinútila Zelenského urobiť zmeny v riadení energetického sektora.
