Protikorupční prokurátori prehľadali chorvátsky rezort diplomacie

Záhreb 8. apríla (TASR) - Európski aj chorvátski prokurátori v utorok spoločne prehľadávali chorvátske ministerstvo zahraničných vecí v rámci vyšetrovania potenciálneho nezákonného použitia finančných prostriedkov. Oznámil to Úrad Európskej prokuratúry (EPPO) v Záhrebe, informuje TASR podľa agentúr AFP a HINA.



EPPO priblížila, že spoločne s chorvátskym Úradom pre potláčanie korupcie a organizovaného zločinu (USKOK) vykonávajú „naliehavé činnosti na zhromažďovanie dôkazov... v rámci vyšetrovania možného nezákonného použitia finančných prostriedkov na (chorvátskom) ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí“.



Európska prokuratúra dodala, že takéto opatrenia prichádzajú „v nadväznosti na vyšetrovanie možného zneužitia postavenia a právomocí na ministerstve“ zahŕňajúcich finančné prostriedky z fondov EÚ i z chorvátskeho rozpočtu. Ďalšie kroky, zahŕňajúce napríklad väzbu, majú byť stanovené až po vypočutí podozrivých osôb, pričom EPPO dovtedy neoznámi nijaké bližšie podrobnosti kauzy.



AFP pripomína, že Chorvátsko dlhodobo bojuje s pomerne rozšírenou korupciou, pričom práve záväzok potlačiť úplatkárstvo v krajine bol kľúčovým na vstup Záhrebu do EÚ v roku 2013. Pre korupčné škandály odstúpilo už viacero ministrov vlád vedených Andrejom Plenkovičom, ktorý je chorvátskym premiérom od roku 2016.



EPPO so sídlom v Luxemburgu preveruje podozrenia z podvodov týkajúcich sa rozpočtu eurobloku. Delegovaných prokurátorov má v každom z 27 členských štátov EÚ.