Protikorupčný úrad Ukrajiny tvrdí, že mu bránia v raziách v parlamente
Podľa vyšetrovania členovia skupiny systematicky získavali neoprávnené výhody výmenou za hlasovanie v parlamente, doplnil NABU.
Autor TASR
Kyjev 27. decembra (TASR) - Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) v sobotu oznámil, že bezpečnostné zložky mu bránia vykonať razie v parlamente. Zásahy podľa úradu súvisia s novým vyšetrovaním korupcie, do ktorého majú byť zapletení aj niektorí poslanci. TASR sa odvoláva na správy agentúry AFP a denníka Ukrajinska pravda.
NABU vo vyhlásení doplnil, že spolu so Špecializovanou protikorupčnou prokuratúrou (SAP) na základe utajenej operácie odhalil organizovanú zločineckú skupinu, ktorej členmi mali byť aj súčasní poslanci ukrajinského parlamentu.
„Zamestnanci Úradu štátnej ochrany kladú odpor príslušníkom NABU počas vyšetrovacích akcií vo výboroch Verchovnej rady (Najvyššej rady) Ukrajiny,“ dodal úrad na sociálnej sieti Telegram.
