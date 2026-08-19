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Protikorupčný úrad Ukrajiny vyšetruje väzby na kanceláriu prezidenta
NABU v decembri obvinil piatich poslancov vládnej strany Sluha národa prezidenta Zelenského z prijímania hotovosti výmenou za hlasovanie v parlamente.
Autor TASR,aktualizované
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Kyjev 19. augusta (TASR) - Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) v stredu oznámil, že vykonáva operáciu zameranú na odhalenie „zločineckej organizácie“. Podľa podozrení ju mali viesť súčasní a bývalí poslanci a zapojení do nej mali byť aj vysokopostavení predstavitelia kancelárie prezidenta Volodymyra Zelenského. TASR sa odvoláva na správu agentúry Reuters.
Úrad uviedol, že ďalšie podrobnosti zverejní neskôr. NABU v decembri obvinil piatich poslancov vládnej strany Sluha národa prezidenta Zelenského z prijímania hotovosti výmenou za hlasovanie v parlamente, pripomína denník The Kyiv Independent.
V rovnakom mesiaci NABU prehľadal priestory asistenta predsedu parlamentnej frakcie strany Sluha národa Davyda Arachamiju, uviedol v apríli zdroj z prostredia ukrajinských orgánov činných v trestnom konaní.
Portál Ukrajinska pravda v júli s odvolaním sa na svoje zdroje informoval, že NABU získal súdne príkazy v prípade údajného vyplácania hotovosti poslancom, ktoré mu umožnili odobrať biologické vzorky Arachamijovmu asistentovi Petrovi Domašenkovi.
Úrad uviedol, že ďalšie podrobnosti zverejní neskôr. NABU v decembri obvinil piatich poslancov vládnej strany Sluha národa prezidenta Zelenského z prijímania hotovosti výmenou za hlasovanie v parlamente, pripomína denník The Kyiv Independent.
V rovnakom mesiaci NABU prehľadal priestory asistenta predsedu parlamentnej frakcie strany Sluha národa Davyda Arachamiju, uviedol v apríli zdroj z prostredia ukrajinských orgánov činných v trestnom konaní.
Portál Ukrajinska pravda v júli s odvolaním sa na svoje zdroje informoval, že NABU získal súdne príkazy v prípade údajného vyplácania hotovosti poslancom, ktoré mu umožnili odobrať biologické vzorky Arachamijovmu asistentovi Petrovi Domašenkovi.