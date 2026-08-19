Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 19. august 2026Meniny má Lýdia
< sekcia Zahraničie

Protikorupčný úrad Ukrajiny vyšetruje väzby na kanceláriu prezidenta

.
Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

NABU v decembri obvinil piatich poslancov vládnej strany Sluha národa prezidenta Zelenského z prijímania hotovosti výmenou za hlasovanie v parlamente.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 19. augusta (TASR) - Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) v stredu oznámil, že vykonáva operáciu zameranú na odhalenie „zločineckej organizácie“. Podľa podozrení ju mali viesť súčasní a bývalí poslanci a zapojení do nej mali byť aj vysokopostavení predstavitelia kancelárie prezidenta Volodymyra Zelenského. TASR sa odvoláva na správu agentúry Reuters.

Úrad uviedol, že ďalšie podrobnosti zverejní neskôr. NABU v decembri obvinil piatich poslancov vládnej strany Sluha národa prezidenta Zelenského z prijímania hotovosti výmenou za hlasovanie v parlamente, pripomína denník The Kyiv Independent.

V rovnakom mesiaci NABU prehľadal priestory asistenta predsedu parlamentnej frakcie strany Sluha národa Davyda Arachamiju, uviedol v apríli zdroj z prostredia ukrajinských orgánov činných v trestnom konaní.

Portál Ukrajinska pravda v júli s odvolaním sa na svoje zdroje informoval, že NABU získal súdne príkazy v prípade údajného vyplácania hotovosti poslancom, ktoré mu umožnili odobrať biologické vzorky Arachamijovmu asistentovi Petrovi Domašenkovi.
.

Neprehliadnite

POŽIAR V KOŠICKEJ NEMOCNICI: Evakuovali pacientov a zamestnancov

GÉCZ: Každý druhý deň riešime opité dieťa, najmladšie malo 9 rokov

VEĽKÁ FATRA V PLAMEŇOCH: Toto je zrejme príčina požiaru

OTESTUJTE SA: Klame vás váš vlastný mozog? Tento kvíz vás prekvapí