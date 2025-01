Protikorupčný úrad v Južnej Kórei žiada políciu, aby zatkla prezidenta

Soul 6. januára (TASR) - Juhokórejský protikorupčný úrad požiadal v pondelok políciu, aby prevzala snahu zadržať suspendovaného prezidenta Jun Sok-jola. Vyšetrovateľom úradu v tom minulý týždeň zabránili členovia prezidentovej ochranky. Informácie priniesli agentúry AP a Jonhap, píše TASR.



Úrad pre vyšetrovanie korupcie vysokopostavených predstaviteľov (CIO) a polícia potvrdili, že o záležitosti rokujú. Zatykač na Juna platí do polnoci z pondelka na utorok miestneho času. Podľa polície však CIO pravdepodobne požiada súd o jeho predĺženie.



Súd v Soule vydal zatykač na prezidenta 31. decembra po tom, ako sa napriek opakovaným žiadostiam vyšetrovateľov nedostavil na vypočúvanie. Protikorupčný úrad vedie s políciou a ministerstvom obrany spoločné vyšetrovanie vyhlásenia stanného práva z minulého mesiaca a zvažuje, že Juna obviní zo vzbury.



Konzervatívny prezident vyhlásil stanné právo 3. decembra, krátko na to však jeho rozhodnutie zrušil parlament, ktorý následne schválil ústavnú žalobu (impeachment) voči Junovi. Ten konal v zjavnej nespokojnosti z toho, že prácu jeho vlády blokuje parlament s prevahou liberálnej opozície, pripomenula AP.



Náčelníka prezidentovej ochranky Pak Čong-juna obvinili z účasti na vzbure a z marenia vyšetrovania, keďže členovia ochranky spolu s vojakmi zabránili príslušníkom CIO zatknúť Juna. Vstup do prezidentskej rezidencie okrem vojakov a ochranky zablokovalo aj asi 200 ľudí.



Junovi právnici spochybnili príkazy na zatknutie i na prehliadku s tým, že ich nemožno vykonať v jeho rezidencii pre zákon, ktorý miesta potenciálne spojené s vojenskými tajomstvami chráni pred prehliadkou bez súhlasu zodpovednej osoby, ktorou je Jun.