Protilátky na koronavírus má takmer tretina obyvateľov Naí Dillí

Naí Dillí 20. augusta (TASR) - Takmer tretina obyvateľov indického hlavného mesta Naí Dillí prišla do kontaktu s novým druhom koronavírusu a vytvorila si naň protilátky. Vyplýva to zo štúdie zverejnenej vo štvrtok, a teda v deň, keď India zaznamenala rekordný denný prírastok, takmer 70.000 nových prípadov nákazy, informovala agentúra DPA.



Štúdia sa uskutočnila prvý augustový týždeň na vzorke 15.000 obyvateľov, informovali miestne úrady.



"V druhom sérologickom prieskume sa zistila 29,1-percentná prevalencia," povedal šéf miestneho rezortu zdravotníctva. To podľa jeho slov znamená, že protilátky má v Naí Dillí 5,8 milióna ľudí.



Štúdia odhaľuje, že vírus je v Naí Dillí omnoho rozšírenejší, než naznačuje počet potvrdených prípadov. V indickej metropole potvrdili od začiatku pandémie 151.904 prípadov infekcie, čo je menej ako jedno percento z jej celkovej zhruba 20-miliónovej populácie, uvádza DPA.



Podľa obdobnej prvej štúdie zhotovenej v júli prišlo do kontaktu s novým koronavírusom 23,48 percenta obyvateľov Naí Dillí.



Mnohí vedci tvrdia, že tzv. kolektívna imunita sa dosiahne, ak si na vírus vytvorí protilátky aspoň 70 percent populácie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nedávno varovala, že svet sa k takémuto číslu ešte ani zďaleka neblíži a jediným spôsobom, ako kolektívnu imunitu dosiahnuť a zabrániť ďalšiemu šíreniu vírusu je účinná vakcína.



V celej Indii dosiaľ zaznamenali viac 2,8 milióna prípadov nákazy. Za posledných 24 hodín pritom pribudlo rekordných 69.652 nových prípadov, čo je dosiaľ najvyšší denný prírastok. V súvislosti s nákazou v tejto krajine zaznamenali aj takmer 54.000 úmrtí, pričom za posledný deň pribudlo 977 nových.