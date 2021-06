Protilátky proti covidu získalo už približne 60 percent Poliakov

Varšava 11. júna (TASR) - Približne 60 percent Poliakov už má protilátky proti voči infekčnému ochoreniu COVID-19. Ide o ľudí, ktorí ho už prekonali, alebo sa voči nemu dali zaočkovať. Poľský minister zdravotníctva Adam Niedzielski to v piatok uviedol pre verejnoprávnu televíziu TVP Info.



"Musíme brať do úvahy obidva aspekty: proces očkovania a množstvo uzdravených. Jeden aj druhý vyvolávajú tvorbu protilátok a my sme sledovali, koľko ľudí zo skúmanej vzorky populácie tieto protilátky už má," povedal Niedzielski.



Minister opäť zdôraznil, že iba prítomnosť protilátok neznamená, že človek je automaticky imúnny voči nákaze. Na základe tohto kritéria podľa Niedzielského nadobudlo imunitu voči novému koronavírusu zhruba 60 percent Poliakov. Dodal, že poľské obyvateľstvo sa blíži k odhadovanej hranici pre vytvorenie kolektívnej imunity, ktorá predstavuje 70 - 80 percent.



V Poľsku sa postupne uvoľňujú protipandemické opatrenia. Počty nových prípadov sa koncom marca pohybovali na úrovni okolo 30.000 za deň, v súčasnosti je to len niekoľko sto, pripomína agentúra PAP. V piatok ministerstvo zdravotníctva oznámilo 341 nových prípadov infekcie koronavírusom a úmrtie 68 osôb v nemocniciach s diagnostikovaným ochorením COVID-19.



Hovorca vlády Piotr Müller v pondelok informoval, že Poľsko je pripravené zaočkovať do konca augusta proti koronavírusu všetkých občanov, ktorí o to prejavia záujem.