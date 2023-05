Protiputinovskí partizáni najímajú tisíce členov na útoky proti Moskve

Moskva 31. mája (TASR) - Partizánska skupina Légia Slobody Ruska, ktorá sa prihlásila k zodpovednosti za minulotýždňový útok v ruskej Belgorodskej oblasti, pre stredajšie vydanie britského denníka The Times uviedla, že verbuje "tisíce" nových členov na útoky proti Moskve.



Veliteľ skupiny povedal, že má obrovské počty žiadateľov o členstvo a tí už čakajú, kedy sa budú môcť k partizánom pridať a podnikať útočné akcie v ruských oblastiach na hranici s Ukrajinou.



"Máme serióznu výzbroj," povedal pre noviny veliteľ, ktorý používa volací znak Caesar. "Máme mínomety, obrnené vozidlá, prenosné protilietadlové raketové systémy Stinger, prenosné protitankové systémy a vysoko účinnú jednotku prieskumných dronov," dodal. Citoval ho v stredu aj portál britskej televízie Sky News.



Légia minulý týždeň v pondelok oznámila, že "úplne oslobodila" ruskú obec Kozinka a jej oddiely sa dostali až k okresnému mestu Grajvoron. Potom Rusko vyhlásilo, že ich do utorka popoludnia vytlačilo z územia.



Moskva obvinila z útoku "ukrajinských militantov", ale Kyjev označil tento prienik do Ruska za povstanie ruských občanov.



Portál Sky News doplnil, že nemohol overiť tieto správy z bojov.