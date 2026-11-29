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Protivládne protesty v Albánsku pokračovali, hlásia ďalších zranených
Protesty vedené študentmi vyvolala nespokojnosť s údajnou korupciou vo vláde, nedostatkom pracovných príležitostí a nízkou úrovňou vzdelávania.
Autor TASR
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Tirana 29. novembra (TASR) – Tisíce Albáncov v nedeľu druhý deň po sebe protestovali v hlavnom meste Tirana proti vláde premiéra Ediho Ramu a žiadali jeho odstúpenie. Demonštranti hádzali kamene a petardy, polícia proti nim zasiahla slzotvorným plynom, vodnými delami a gumovými projektilmi. Zranenia utrpeli ďalší ľudia, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Protesty vedené študentmi vyvolala nespokojnosť s údajnou korupciou vo vláde, nedostatkom pracovných príležitostí a nízkou úrovňou vzdelávania. V Tirane trvajú od polovice októbra a rozšírili sa aj do ďalších miest. Opakovane prerástli do násilností. Demonštranti počas nich zapálili vládne budovy a banky, rozbíjali výklady obchodov a vytrhávali dlažobné kocky, ktoré hádzali na policajtov.
Napätie opäť vzrástlo v sobotu po krátkom upokojení situácie. Niektorí maskovaní demonštranti hádzali kamene na vládnu budovu a pokúsili sa dostať k Ramovej kancelárii. Polícia ich však zatlačila späť.
Zdravotnícke úrady v nedeľu informovali o ďalších 12 zranených. Počas sobotňajších protestov utrpelo zranenia viac než 60 ľudí, mnohí z nich po zásahu gumovými projektilmi.
Ramova vláda odmieta obvinenia z korupcie a vyzýva na dialóg o požiadavkách demonštrantov. Zároveň prijala opatrenia na zmiernenie nespokojnosti, napríklad znížila ceny palív a zvýšila finančnú pomoc chudobným rodinám.
Nepokoje nadväzujú na niekoľko mesiacov trvajúce prevažne pokojné letné protesty proti výstavbe luxusného rezortu na pobreží, ktorú podporuje Jared Kushner, zať amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa Reuters ide o zatiaľ najväčšiu výzvu pre albánskeho premiéra, ktorý stojí na čele vlády od roku 2013 a vlani získal štvrté funkčné obdobie. Rama tvrdí, že projekt je legálny a neohrozí prírodné biotopy.
Albánsko v minulosti poškodili viaceré korupčné škandály. Podľa analytikov je krajina centrom pôsobenia gangov, ktoré sa snažia prať peniaze pochádzajúce z obchodovania s drogami a zbraňami.
Premiér tvrdí, že jeho vláda bojuje proti korupcii intenzívnejšie než kedykoľvek predtým. Albánsko sa usiluje o vstup do Európskej únie a jeho cieľom je stať sa členom do roku 2030.
Protesty vedené študentmi vyvolala nespokojnosť s údajnou korupciou vo vláde, nedostatkom pracovných príležitostí a nízkou úrovňou vzdelávania. V Tirane trvajú od polovice októbra a rozšírili sa aj do ďalších miest. Opakovane prerástli do násilností. Demonštranti počas nich zapálili vládne budovy a banky, rozbíjali výklady obchodov a vytrhávali dlažobné kocky, ktoré hádzali na policajtov.
Napätie opäť vzrástlo v sobotu po krátkom upokojení situácie. Niektorí maskovaní demonštranti hádzali kamene na vládnu budovu a pokúsili sa dostať k Ramovej kancelárii. Polícia ich však zatlačila späť.
Zdravotnícke úrady v nedeľu informovali o ďalších 12 zranených. Počas sobotňajších protestov utrpelo zranenia viac než 60 ľudí, mnohí z nich po zásahu gumovými projektilmi.
Ramova vláda odmieta obvinenia z korupcie a vyzýva na dialóg o požiadavkách demonštrantov. Zároveň prijala opatrenia na zmiernenie nespokojnosti, napríklad znížila ceny palív a zvýšila finančnú pomoc chudobným rodinám.
Nepokoje nadväzujú na niekoľko mesiacov trvajúce prevažne pokojné letné protesty proti výstavbe luxusného rezortu na pobreží, ktorú podporuje Jared Kushner, zať amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa Reuters ide o zatiaľ najväčšiu výzvu pre albánskeho premiéra, ktorý stojí na čele vlády od roku 2013 a vlani získal štvrté funkčné obdobie. Rama tvrdí, že projekt je legálny a neohrozí prírodné biotopy.
Albánsko v minulosti poškodili viaceré korupčné škandály. Podľa analytikov je krajina centrom pôsobenia gangov, ktoré sa snažia prať peniaze pochádzajúce z obchodovania s drogami a zbraňami.
Premiér tvrdí, že jeho vláda bojuje proti korupcii intenzívnejšie než kedykoľvek predtým. Albánsko sa usiluje o vstup do Európskej únie a jeho cieľom je stať sa členom do roku 2030.