Protivládne protesty v Peru si vyžiadali najmenej 19 zranených

Poriadková polícia hádže slzotvorný granát na protivládnych demonštrantov pred budovou Kongresu počas demonštrácie proti hospodárskej a sociálnej politike prezidentky Diny Boluarte v Lime v Peru v nedeľu 28. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Stovky ľudí cez víkend v centre Limy pod dohľadom polície pochodovali k budove peruánskeho úradu vlády.

Autor TASR
Lima 29. septembra (TASR) - Najmenej 19 ľudí vrátane jedného policajta bolo cez víkend zranených počas protestov proti vláde peruánskej prezidentky Diny Boluarteovej a Kongresu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Stovky ľudí cez víkend v centre Limy pod dohľadom polície pochodovali k budove peruánskeho úradu vlády. Skupiny mladých ľudí na členov bezpečnostných zložiek hádzali kamene, zápalné bomby a pyrotechniku. Policajti podľa spravodajcov agentúry AFP dav rozháňali slzotvorným plynom a gumovými projektilmi.

Koalícia peruánskych ľudskoprávnych skupín Národná koordinácia pre ľudské práva (CNDDHH) v nedeľu informovala o 18 ranených vrátane jedného novinára a z násilia obvinila bezpečnostné zložky. „Vyzývame políciu, aby rešpektovala právo na protest. Nemali žiadne oprávnenie na použitie veľkého množstva slzného plynu a už vôbec nie na útoky na ľudí,“ uviedla právnička CNDDHH.

„Policajt utrpel popáleniny prvého stupňa od Molotovovho kokteilu počas pochodu organizovaného rôznymi skupinami,“ napísala na sociálnych sieťach peruánska polícia.

Nepokoje sa v krajine rozhoreli po 5. septembri, keď peruánsky Kongres schválil zákon, ktorý zavádza povinnosť pre všetkých občanov starších ako 18 rokov prispievať do súkromných dôchodkových fondov.
