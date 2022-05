Protivládni demonštranti sa v Jerevane dostali do potýčok s políciou

Jerevan 30. mája (TASR) - Prívrženci arménskej opozície sa v pondelok v Jerevane dostali nakrátko do potýčok s políciou. Stalo sa tak v rámci demonštrácií, na ktorých protestujúci kritizujú spôsob, akým arménsky premiér Nikol Pašinjan rieši otázku územných sporov s Azerbajdžanom o Náhorný Karabach, píše agentúra AFP.



Stovky demonštrantov pochodovali v pondelok centrom arménskeho hlavného mesta Jerevan a následne zablokovali vstup do budovy, kde sídlia vládne úrady. Potýčky s políciou sa začali, keď sa demonštranti pokúsili preraziť policajný kordón a vstúpiť do budovy.



Tlačové oddelenie arménskej polície neskôr informovalo, že polícia nakrátko zadržala za výtržníctvo 111 demonštrantov. Dodalo, že traja policajti museli po zásahoch vyhľadať lekársku pomoc.



Protivládne demonštrácie sa v Arménsku konajú takmer denne už od 17. apríla. Pašinjan sa stal terčom nevraživosti občanov po tom, ako v parlamente hovoril o potrebe podpísať mierovú dohodu s Azerbajdžanom.



Obe krajiny sa už desaťročia sporia o separatistický región Náhorný Karabach, ktorý je oficiálne súčasťou Azerbajdžanu, avšak od začiatku 90. rokov je pod kontrolou Arménov. Počas šesťtýždňovej vojny v roku 2020 Azerbajdžan znovu získal kontrolu nad niektorými karabašskými regiónmi a následne podpísal Ruskom sprostredkované prímerie s Arménskom.



Pašinjan sa minulý týždeň v Bruseli stretol s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom, kde pod záštitou Európskej únie rokovali o budúcej mierovej zmluve. Dohodli sa, že budú napredovať v rozhovoroch zameraných na normalizáciu ich vzájomných vzťahov aj prekonanie rozdielov súvisiacich s vymedzením hraníc. Zhodli sa tiež na potrebe obnovenia dopravného spojenia medzi ich krajinami.