Protivládni demonštranti sa vrátili do ulíc a zablokovali cesty

Bejrút 13. novembra (TASR) - Protivládni demonštranti pokračovali v stredu v uliciach Libanonu v protestoch napriek tomu, že ich prezident Michael Aún vyzval, aby sa vrátili do svojich domovov, píše agentúra AP.



Demonštranti naďalej blokovali hlavné diaľničné ťahy a cesty horiacimi pneumatikami a zátarasami. V Libanone zostali v stredu zatvorené školy a univerzity. Odrazom prehlbujúcej sa politickej a hospodárskej krízy v krajine sú podľa AP aj zatvorené bankové inštitúcie.



Libanončania vyšli znova do ulíc v stredu po tom, ako v televízii odvysielali rozhovor s prezidentom Aúnom, ktorý varoval, že vytvorenie novej vlády sa môže ešte oddialiť. Ak budú masové protesty ďalej pokračovať, môže to podľa prezidenta viesť ku katastrofe.



Protivládne protesty, ktoré v celom Libanone vypukli pred takmer mesiacom, si doposiaľ vyžiadali dve obete na životoch. V noci na stredu počas protestu južne od Bejrútu príslušník libanonskej armády zastrelil jedného z demonštrantov.



Obyvatelia Libanonu protestujú proti tamojšej vládnucej elite od 17. októbra. V dôsledku nepokojov 29. októbra odstúpil libanonský premiér Sad Harírí. Jeho demisia bola jednou z hlavných požiadaviek protestujúcich.



Demonštranti podľa AP odmietajú plán hospodárskych reforiem a žiadajú výraznejšie zmeny vo vláde a volebných zákonoch. Nová vláda by podľa nich mala byť zložená z odborníkov, ktorí dokážu dostať krajinu z hospodárskej krízy.